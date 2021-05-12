Mısır sağlık sistemi çöken Hindistan’a tıbbi oksijen desteği gönderdi

Mısır, koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde boş yatakların, ilaçların ve oksijen tüplerinin tükendiği Hindistan’a tıbbi oksijen yardımında bulundu. Geçtiğimiz hafta Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayed’in açıkladığı tıbbi yardım sevkiyatı kapsamında 300 oksijen tüpü, 50 oksijen konsantratörü ve 8 bin ampul dahil olmak üzere 30 ton tıbbi malzeme uçakla Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ulaştırıldı. Sevkiyat, Mısır’ın Hindistan Büyükelçisi Heba Almarassi ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tarafından Yeni Delhi’deki İndira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda teslim alındı.

Almarassi yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihsel bağ ve stratejik ortaklığa vurgu yaparak, binlerce yıl boyunca medeniyet ve insanlık için ilham kaynağı olan Hindistan’ın içinde bulunduğu zor durumu güçlü ve sağlam bir şekilde aşacağından emin olduğunu söyledi.

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KORONAVİRÜS Hindistan’da koronavirüs salgınında yeni rekor: Son 24 saatte 4 bin 205 kişi öldü

Vaka sayısı ve can kaybında rekor üstüne rekor

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 348 bin 421 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 23 milyon 340 bin 938’e yükseldiği belirtilmişti. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 205 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük can kaybında rekor kırılmış, toplam can kaybı sayısı da 254 bin 197’ye yükselmişti.

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinci konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.