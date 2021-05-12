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Koronavirüs Hindistanda koronavirüs salgınında yeni rekor Son 24 saatte 4 bin 205 kişi öldü
DÜNYA

Hindistan’da koronavirüs salgınında yeni rekor: Son 24 saatte 4 bin 205 kişi öldü

Hindistan’da koronavirüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 205 ölüm ile günlük can kaybında yeni rekora ulaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Hindistan’da koronavirüs salgınında yeni rekor: Son 24 saatte 4 bin 205 kişi öldü
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle 254 bin kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan’da günlük vaka ve ölüm sayıları endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 348 bin 421 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 23 milyon 340 bin 938’e yükseldiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 205 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam can kaybı sayısı da 254 bin 197’ye yükseldi.

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Hindistan’da en son en yüksek günlük ölüm sayısı 4 bin 187 ile 8 Mayıs’ta kaydedilmişti. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının açıklanandan çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinci konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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