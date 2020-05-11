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Dünya Hindistanda sağlık sistemi çöktü Koronavirüs hastalarına yatak verilmiyor
ASYA

Hindistan'da sağlık sistemi çöktü: Koronavirüs hastalarına yatak verilmiyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 58 yaşındaki Akbar Ali, tedavi olmak için gittiği iki devlet hastanesine yatak olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Haber Merkezi AA
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devlet hastaneleri ve çadır hastanelerde yer kalmadı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devlet hastaneleri ve çadır hastanelerde yer kalmadı.

Geçimini sokakta satıcılık yaparak sağlayan Ali, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi için devlet hastanesine gitti.

Yeni Delhi'de "Ram Manohar Lohia" ve "Lok Nayak Jai Prakash" devlet hastanelerine başvuran Ali, yatak bulunmadığı gerekçesiyle her iki hastaneye de kabul edilmedi.

KALP HASTASINA YATIŞ VERMEDİLER!

Ali’nin çocuğu Şahnavaz Han, babasının kalp hastası olduğunu ve ikinci hastanenin dışında ambulansın içerisinde bekletildiğini ifade etti.

Mumbai'deki bir hastanede 3 Mayıs'ta yatak yetersizliği sebebiyle plastik torbalara sarılan ölülerin, tedavi süreci devam eden hastaların yanlarına konulduğuna ilişkin görüntüler ülkede tepkilere yol açmıştı.

HASTALAR İLE ÖLÜLER AYNI YERDE YATIYOR!

Basına yansıyan başka görsellerde, Mumbai'deki bazı hastanelerde Kovid-19 hastalarının ölülerin arasında uyuduğu görülmüştü.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 67 bin 714'e yükselirken, salgın sebebiyle 2 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da koronavirüs trajedisi
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Hindistan'da koronavirüs trajedisi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan'da, salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs'a kadar uzatan Hindistan'da köylerine dönmeye çalışan, işlerini kaybeden yüz binlerce göçmen işçinin otobüs istasyonlarında oluşturduğu kuyruklar kameralar tarafından amatörce kaydedildi.


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