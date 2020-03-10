Dünya Hindistanda Müslümanlara yönelik baskılar sürüyor 2 günde 4 camiyi yaktılar
ASYA

Hindistan’da Müslümanlara yönelik baskılar sürüyor: 2 günde 4 camiyi yaktılar

Hindistan’da Müslümanları kapsam dışı bırakan Yeni Vatandaşlık Yasasına karşı ülkedeki tansiyon yükselmeye devam ederken, 48 saat içerisinde ülkedeki, 4 farklı camiye saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi İHA
Müslümanlara ait ibadethaneler yakılıyor.
Müslümanlara ait ibadethaneler yakılıyor.

Hindistan'daki Maulana Baksh, Jamia arabia Madinatul Uloom, Chand, Babri Masjid camilerine düzenlenen saldırılarda, ateşe verilen camilerde kalıcı hasarlar meydana geldi.

Ülkede Müslümanlara yönelik baskılar sürüyor.
  • Bir grup eylemcinin Maulana Baksh camisinin minaresine çıkıp, bayrak salladığı görüntüler ise dikkat çekti. Saldırılar sonucunda camilerin yakınlarında bulunan birçok ev ve iş yeri de zarar gördü.

Yanan camiler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, 4 caminin yakılması olayının, Hindistan hükümetinin Müslümanları kapsam dışı bırakan Yeni Vatandaşlık Yasası ile ilgili olduğu düşünülüyor.

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