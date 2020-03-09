Dünya Hindistanda İtalya tatilinden dönen 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı
ASYA

Hindistan’da İtalya tatilinden dönen 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı

Hindistan’da 3 yaşındaki bir çocukta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çocuğun, ailesi ile İtalya tatilinden geçen hafta dönüş yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Çocuğun anne ve babasının da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Çocuğun anne ve babasının da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde 3 yaşındaki bir çocukta koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

  • Ailesi ile birlikte İtalya’da tatilde olduğu belirtilen çocuğun, geçen Cumartesi günü Hindistan’a dönüş yaptığı; Cochin Uluslararası Havaalanı’nda yapılan termal testin ardından koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çocuğun anne ve babasının da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan’da ülke genelinde vaka sayısı 43 olarak açıklanırken, can kaybının olmadığı duyuruldu.

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