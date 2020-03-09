Hindistan’da İtalya tatilinden dönen 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı Hindistan’da 3 yaşındaki bir çocukta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çocuğun, ailesi ile İtalya tatilinden geçen hafta dönüş yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 11:48 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 11:58 DHA