Hollanda'da F-35'ler mercek altında: Beklenenden daha hızlı yıpranıyor

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava kuvvetlerine ait üç F-35'in motorunun beklenenden hızlı yıprandığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olabileceği belirtildi.
Tedbir amacıyla incelemeye alındı
TRT Haber'de yer alan habere göre "F-35'ler, F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesi yapıldı.
- Motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35'lerin tedbir amacıyla incelemeye alındığı duyuruldu.