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Dünya Hollandada F-35ler mercek altında Beklenenden daha hızlı yıpranıyor
AVRUPA

Hollanda'da F-35'ler mercek altında: Beklenenden daha hızlı yıpranıyor

Hollanda'dan "F-35 savaş uçaklarının motoru beklenenden daha hızlı yıpranıyor" açıklaması geldi. Ülkedeki tüm F-35'lerin incelemeye alındığı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
Hollandada F-35ler mercek altında: Beklenenden daha hızlı yıpranıyor
F-35

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hava kuvvetlerine ait üç F-35'in motorunun beklenenden hızlı yıprandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olabileceği belirtildi.

Tedbir amacıyla incelemeye alındı

TRT Haber'de yer alan habere göre "F-35'ler, F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesi yapıldı.

  • Motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35'lerin tedbir amacıyla incelemeye alındığı duyuruldu.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün akşam, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı üretmesi gerektiğini söyledi.

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Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.


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