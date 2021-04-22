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Ekonomi Türkiyenin F35 programından çıkarılmasına Bayraktardan yanıt İnsansız savaş uçağımızın ilk prototipi 2023te göklerde
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin F35 programından çıkarılmasına Bayraktar'dan yanıt: İnsansız savaş uçağımızın ilk prototipi 2023'te göklerde

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulundu. Daha önce Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle yaptırım kararı alan ABD'ye en güzel cevabı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar verdi. Sosyal medya hesabından "F-35'ler ve Milli İnsansız Savaş Uçağı üzerine" başlıklı bir yazı paylaşan Bayraktar, "F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir." dedi. Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini belirten Bayraktar: "Hedefimiz 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin F35 programından çıkarılmasına Bayraktardan yanıt: İnsansız savaş uçağımızın ilk prototipi 2023te göklerde
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar

ABD'li üst düzey yetkili, dün yaptığı açıklamada, 2006'da katılımcıların imzasına açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğunun ve yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğini belirtti. Yetkili, 2006 tarihli mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellendiğini ve programa yeni herhangi ortak katılımcının eklenmediğini söyledi. Daha önce Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle yaptırım kararı alan ABD'nin kararının ardından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından "F-35'ler ve Milli İnsansız Savaş Uçağı üzerine" bir yazı paylaştı.

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'Türkiye F-35 programından resmi olarak çıkarıldı' iddiası

"F-35'leri vermiyor olmaları en hayırlı işlerden biri olabilir"

Milli İnsansız Savaş Uçağı projesi hakkında da bilgiler veren Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz.

Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli Muharip Uçak değerlendirmesi
OYNAT 03:21
Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli Muharip Uçak değerlendirmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün akşam, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı üretmesi gerektiğini söyledi.


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  • Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır.

"Dünyada lider ülkeler arasına girebilriz"

Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir...

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"Çalışmalara hız verdik"

Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız... Semalarımızda Hür ve Özgür..."

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