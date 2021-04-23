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Ekonomi F-35i vermemeleri en hayırlı iş
SAVUNMA SANAYİ

​F-35’i vermemeleri en hayırlı iş

F-35’i vermemeleri en hayırlı iş

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasına, “F-35’leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir” yorumunu yaptı. Bayraktar, yürüttükleri projelere ilişkin de şu bilgileri verdi: Akıncı platformumuzun olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı Projemiz’e hız verdik. Hedefimiz, 2023’te bu prototipin ilk uçuşunu gerçekleştirmek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​F-35’i vermemeleri en hayırlı iş
Fotoğraf: Arşiv

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Instagram hesabından ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ile ilgili görüntülü bir açıklama yaptı.

F-35’lerin verilmiyor olmasının bugün için dezavantaj olarak görülse de gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğine vurgu yapan Bayraktar, şunları söyledi: “Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir.

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DAHA UCUZA MAL EDERİZ

  • Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibarıyla o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35’ten daha az olacaktır.

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BAĞIMSIZ OLACAĞIZ

Yurt dışından tedarik edilecek bu sistemin yaratacağı dezavantajlara değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir.

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LİDER ÜLKELERDEN OLURUZ

  • Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir.

İnsansız uçağımız 2023’te semalarda

Açıklamasında Baykar’ın yürüttüğü projelere dair detaylar da veren Bayraktar, “Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023’te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız” dedi.

Hollanda uçakları yere indirdi: Motoru sorunlu çıktı

  • Hollanda Savunma Bakanlığı, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerinin incelenmek üzere Leeuwarden Hava Üssü’ne indirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Hava Kuvvetleri’ne ait 3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı. Açıklamada, filodaki 9 F-35’in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü’nde bekletildiği ifade edildi.
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