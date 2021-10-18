Dünya Hollandada hastanelik eden yarışma Büyük ödül için 50 saat boyunca dans ettiler
AVRUPA

Hollanda'da hastanelik eden yarışma: Büyük ödül için 50 saat boyunca dans ettiler

Hollanda’da bir televizyon kanalının düzenlediği "Dans Maratonu" adlı yarışma programında 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için 50 saat boyunca dans etti. Yarışma Squid Game’e benzetilirken, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Hollandada hastanelik eden yarışma: Büyük ödül için 50 saat boyunca dans ettiler
Yarışmayı bir milyondan fazla kişi izledi.

Hollanda’da SBS 6 kanalı De Dansmarathon (Dans Maratonu) adlı bir yarışma üzenledi. Yarışmaya katılan 200 kişi, 100 bin eurol'uk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etti. Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılırken, 1’i finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

  • Yarışma, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’e benzetildi.

KANALDAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Eleştirilere yanıt veren SBS 6, katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı. Katılımcıların, program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS 6, sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı.

35 DAKİKA MOLA VERİP ÖDÜLÜ KAZANDILAR

Yarışma boyunca 35 dakika mola veren çift 100 bin euronun kazananı oldu. Dün yerel saatle 22.30'da sona eren yarışmada, katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi.

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50 saatlik yarışma boyunca toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift yarışmanın kazananı oldu. De Dansmarathon finalini ise 1 milyondan fazla kişinin izlediği bildirildi.

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