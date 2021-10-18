Dünya Squid Game endişesi
AVRUPA SİNEMA

Squid Game endişesi

İngiltere’de öğretmenler çocukların Squid Game dizisini izlememeleri için aileleri uyardı. Televizyon, tablet, akıllı telefon gibi cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. Güney Kore yapımı dizide yetişkinler çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Squid Game endişesi
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İngiltere’de öğretmenler, en küçükleri 6 yaşında olmak üzere çocukların Netflix dizisi Squid Game’i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu. Ülke genelindeki okullarda görevli öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

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  • Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore’deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor. İngiltere’de bir başöğretmen, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti. Netflix’in 90 ülkede en çok izlenen yapımı olan dizi, şiddet, cinsellik ve intihar bağlantılı içeriğinden dolayı 15 yaş altına uygun olmadığı uyarısıyla yayınlanıyor. Ancak birçok uzman, dizinin 15 yaşındakiler için de uygun olmadığı görüşünde.

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