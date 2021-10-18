Squid Game endişesi İngiltere’de öğretmenler çocukların Squid Game dizisini izlememeleri için aileleri uyardı. Televizyon, tablet, akıllı telefon gibi cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. Güney Kore yapımı dizide yetişkinler çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığı belirtildi.

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