Hong Kong lideri Pekin'e yaptığı ilk ziyarette Şi ile görüşecek

Lee'nin dört günlük bir gezi için yola çıkacağını söylendi. Makao İcra Kurulu Başkanı Ho Iat Seng, yönetiminin geçen yılki çalışmalarını ve önümüzdeki yılki politika odaklarını açıklamak için aynı dönemde Pekin'e ziyarette bulunacak.

Lee, Hong Kongluların anakara Çin ile sınırı yeniden açma umutlarını yansıtacağına söz verdi, ancak bunun ne zaman olacağını söylemedi. Hong Kong ve Çin arasındaki çoğu kontrol noktası, pandeminin büyük bölümünde kapatıldı.

AP'nin haberine göre Lee, "Merkezi hükümetin, Hong Kong sakinlerinin sınırın yeniden açılması ve alışverişin normal bir şekilde yapılması konusundaki uzun süredir devam eden umutları hakkında çok şey anladığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Eski bir güvenlik bakanı olan Lee, 1 Temmuz'da şehrin en üst düzey görevini devraldı. Hong Kong'un Mayıs ayındaki yönetici seçimlerinde tek adaydı ve çoğunluğu Pekin yanlısı üyelerden oluşan bir komiteden oyların %99'undan fazlasını kazandı.

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