Ekonomi Çin hükümeti ekonomide güven ve istikrara odaklandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin hükümeti ekonomide güven ve istikrara odaklandı

Çin'de hükümetin yıllık ekonomi konferansında, ekonomik istikrarın güçlenmesi ve piyasayı güvenin yeniden tesis edilmesini hedefleyen politikalara öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çin hükümeti ekonomide güven ve istikrara odaklandı
Arşiv

İki gün süren toplantıda Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping ile hükümet ve parti ileri gelenleri bu yılki ekonomik durumu ve gelecek yıla ilişkin politika projeksiyonunu ele aldı.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi ile ülkeyi yöneten Komünist Parti Merkez Komitesi'nin her yıl aralık ayında düzenlediği basına kapalı toplantıda büyüme, istihdam ve fiyat istikrarına yönelik tedbirler görüşüldü.

Bu yılki toplantı, Kovid-19 kısıtlamalarının faaliyetleri sekteye uğratması ve dış koşulların da kötüleşmesiyle ekonominin kırılgan hale geldiği kritik bir dönemde gerçekleştirildi.

Çinli yetkililer, Kovid-19 tedbirlerinin terk edilmesine yönelik yeni yaklaşım doğrultusunda salgın kontrolünün ekonomik toparlanma ve büyüme ile eşgüdüm içinde sürdürülmesi gereğine işaret etti.

Toplantıda, reformların derinleştirilmesi, piyasaya güvenin yeniden tesis edilmesi ve genel ekonomik toparlanma için iç talebin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Gelecek yıl ekonomik istikrarın temel öncelik olarak ele alınacağının değerlendirildiği toplantıda bütçe harcamalarının artırılırken ihtiyatlı para politikasının da sürdürüleceği kaydedildi.

Sıfır vakadan çıkış sürecinin ilk ipuçları

Toplantıda ele alınan politikalar, Çin'in salgının başından bu yana uyguladığı "sıfır vaka" adı verilen katı salgın koruma ve önleme tedbirlerinden çıkış sürecinin ekonomi politikalarına yansımalarının ilk ipuçlarını verdi.

Ülkede bahar döneminde başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, salgının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin devam etmesi, üretimde, iç talepte, ihracat ve ithalatta kayıplara yol açmış, işsizlik artmıştı.

Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşması zor görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.

Çin doğal gazda AB'den boşalan yeri doldurmaya hazırlanıyor
EKONOMİ
Çin doğal gazda AB'den boşalan yeri doldurmaya hazırlanıyor

Çin ekonomisi kasımda durgunluk işaretleri verdi
EKONOMİ
Çin ekonomisi kasımda durgunluk işaretleri verdi
Dünyada çok nadir: Bitliste yapıldı

Dünyada çok nadir: Bitlis'te yapıldı

Mühendislik harikası viyadük açılış için gün sayıyor.
Madalya için sahaya çıkıyorlar

Madalya için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı bugün oynanacak.
CHPli Bülent Tezcan: Altılı masa adayını ocak başında açıklayacak

​Doğada çok zor bulunuyor: Tam bir şifa kaynağı.

​Kar kapıya dayandı: Soğuk ve karlı hava geliyor.

Genç kızın ihbarı üzerine suç çetesi çökertildi.

​Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı.

​26 yıllık Türkmen gazı hayali gerçek oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.