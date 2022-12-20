Ekonomi Dünya Bankası Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahminini düşürdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünya Bankası Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası'nın Çin ekonomisine yönelik 2023 yılı tahmininin yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e düştüğü aktarıldı. Yapılan açıklamada, pandemi ve siyasi krizler gibi hem iç hem de dış faktörlerin Çin'deki ekonomik görünümü zayıflattığı aktrıldı.

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Haber Merkezi AA
Dünya Bankası Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahminini düşürdü
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Çin'deki ekonomik faaliyetin salgındaki iniş ve çıkışları takip etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, salgın ve büyüme hızındaki yavaşlamayı düzensiz toparlanmanın izlediği kaydedildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 4,3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, Eylül ayında açıkladığı tahminlerinde, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek yıl yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Çin'in ekonomik büyüme görünümünün salgının belirsiz gidişatından kaynaklanan önemli risklere maruz kaldığı belirtilen açıklamada, gayrimenkul sektöründeki devam eden stresin ise daha geniş makroekonomik ve finansal etkilere sahip olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, iklim değişikliğine bağlı risklerin de arttığına işaret edilerek, ülke dışında ise risklerin son derece belirsiz küresel ekonomik büyüme beklentilerinden, finansal koşulların beklenenden fazla sıkılaşmasından ve artan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Artan genç işsizlik oranlarının başka bir acil zorluğun ortaya çıktığını gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam sübvansiyonları ve kamu iş programlarının gençlerin istihdamına kısa vadeli destek sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, kısa vadeli önlemlerin gençlerin becerilerini güçlendirmek, iş gücü piyasası hareketliliğini geliştirmek, bilgi asimetrilerini ele almak ve iş gücü piyasası istatistiklerini güçlendirmek için yapısal önlemlerle tamamlanabileceği anlatıldı.

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