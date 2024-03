IGMG Genel Başkanı Ergün BM Genel Kurulu'nu ziyaret etti: İnsanlık adına hazin bir tablo

T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Öztürk’ü ziyaret

IGMG Genel Başkanı, New York ziyareti kapsamında, New York’da bulunan T. C. Başkonsolosluğunu da ziyaret etti. Ziyarette IGMG ABD Bölge Başkanı Mücahit Kocakoç da yer aldı.