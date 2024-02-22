İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildirdi.