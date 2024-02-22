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İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği kuruluyor

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i ziyaret etti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:49 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i ziyaret etti.
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette iki ülke arasında hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanması öngörülen mutabakat ele alındı. Başsavcı Şahin, “Nisan-mayıs ayı gibi mutabakat zaptını imzalayarak İslam Ülkeleri Başsavcılar Şura Birliği’nin kurulmasına ilişkin bir adım atmış olacağız” dedi.

Önal, Washington Büyükelçisi oldu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ ettiği öğrenildi.



#Suudi Arabistan
#Politika
#Diplomasi
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