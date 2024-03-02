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İslam İşbirliği Teşkilatı 'olağanüstü' Gazze kararını duyurdu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 5 Mart tarihinde terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırıları sonucunda ortaya çıkan Gazze Şeridi'ndeki durumu ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde 'olağanüstü' toplantı düzenleme kararı aldı.

07:21 - 2/03/2024 السبت
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde üye ülkelerin katılımıyla Dışişleri Bakanları Konseyi'nin düzenleneceği belirtildi.


Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 5 Mart'taki toplantısından önce, İİT Genel Merkezi'nde gündem ve karar taslağı konusunda "üst düzey çalışanların çalışma yapacağı" bilgisine yer verildi.



Cidde'de yapılacak


Dışişleri bakanları nezdinde Cidde'de yapılacak toplantıda, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrasındaki son durumun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım suçundan yargılanması konusunun ele alınması bekleniyor.




#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Gazze
#İsrail
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