İslam İşbirliği Teşkilatı 'olağanüstü' Gazze kararını duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki soykırımı durdurma noktasında yetersiz olduğunu ifade ederek, "Her gün yaşanan bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne gibi adımlar atıyor? Gazze halkını neden koruyamıyor?" şeklinde konuştu.