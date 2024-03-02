Küresel vicdan ateşkes istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için küresel vicdanın ateşkes istediğini söyledi.

ADF’nin açılışında konuşan Fidan, uluslararası sistemin etkinlik ve meşruiyetini yitirmiş olmasıyla daha fazla şiddet ve vahşeti getirdiğini vurguladı. “Bu nedenle kaybedecek zamanımız yok” diyen Fidan, “Diplomasiye hemen, şimdi ihtiyacımız var. Gazze’de yaşananlar, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin en açık işaretidir. Gazze’nin fotoğrafı, uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünün gizlenemez şekilde ortaya çıktığı bir felaket anıdır. Bugün artık Gazze’deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir. Görüyoruz ki, Batı’nın onurlu insanları da bu vahşete artık kayıtsız kalmıyor” ifadelerini kullandı.

İspanya’da iç savaş sırasında Guernica şehrinde yaşanan katliamı, Picasso'nun eseriyle ölümsüzleştirdiğini anımsatan Fidan, 1937’den sonra ilk kez Guernica’da sirenlerin bu kez Filistin için çaldığını söyledi. Fidan, yeryüzü halklarının ve küresel vicdanın ateşkes dediğini ifade ederek şöyle konuştu: “İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı’nın vicdanlı insanları ayakta… İnsani değerlere sahip çıkan herkes, Gazze'deki katliamın durmasını istiyor. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır.”

NE YAPILACAKSA ŞİMDİ YAPILACAK

“Mazlumların çığlığının, adalet isteyenlerin haykırışlarının gün be gün, an be an, bu çözüm üretmeyen sistemin tabutuna çivi olarak çakıldığı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Mazlumların ve mağdurların katliamına ağlamanın bile cezalandırıldığı bir çürümeden, vicdan infazından, insan olmanın suç olduğu bir meşruiyet kaybından bahsediyoruz. Bir daha Gazze’deki gibi katliamlar yaşanmasın diye, bir daha Gazze olmasın diye, ne yapılacaksa şimdi yapılacaktır.”

SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRIZ

Fidan, Gazze halkına yönelik şiddete ivedilikle son verilmesi amacıyla krizin ilk gününden itibaren her seviyede girişimleri başlattıklarına dikkati çekerek, bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını, krizin başından bu yana dile getirdiklerini hatırlattı. Rusya Ukrayna Savaşı, Suriye’deki krize de değinen Fidan “Türkiye, bölgesel sahiplenme anlayışıyla yeni yöntem, aktör ve platformları sürece dahil ederek coğrafyasındaki sorunların çözümüne öncülük etmektedir” diye konuştu.

Lavrov’la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forum münasebetiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi. Görüşme çıkışında bekleyen basın mensupları, Lavrov'a gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklaması hakkındaki görüşü sorulan Lavrov, suali gülerek geçiştirdi. Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile de görüştü.







