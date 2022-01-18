ABD'de terk edilen bir kilisede 89 cesedin külü bulundu. Ülkedeki halkı şaşkına çeviren olayla ilgili 41 yaşında olan papaz hakkında soruşturma başlatıldı. Ohio'da 41 yaşındaki Shawnte Hardin isimli bir papazın çalıştığı kilisede kutu ve torbalar içinde 89 kişinin yakılmış cansız bedenlerinin külleri bulundu.

İnanılmaz olay: Terk edilmiş kilisede 89 ceset bulundu

Küllerin bir kısmı 2010 yılına ait

Kendini 'kent kaşifi' olarak tanıtan bir kadının bulduğu kalıntılar üzerine harekete geçen ekipler, olayı araştırmaya başladı. Küllerin bir kısmının 2010 yılından kalma olduğu ifade edildi. Hardin'in avukatı ise kilisenin terk edilmiş olmadığını ve eylemlerin direktifler sonucu yapıldığını iddia etti. Külleri saklaması söylendi

Papazın avukatı, 2017 yılında görevli olan kilisenin cenaze müdürünün papazdan, ailelerinin üzerinde hak iddia etmediği insanların küllerini saklamasını istediğini söyledi.

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İnanılmaz olay: Terk edilmiş kilisede 89 ceset bulundu

Papaz Hardin, daha önce aynı kilisede bulunan 2 ceset nedeniyle tutuklanmıştı. 44 ayrı suçla yargılanan papazın görev yaptığı terk edilmiş kilisede bulunan bu 2 cesedin soruşturmasına bu 89 kalıntı da eklendi. Papaz ayrıca bir cesedi kötüye kullanmakla da suçlanıyor. Ekim ayından beri hapishanede olan Hardin, davayı bekliyor.

Bu resmen delilik

Kalıntıların sahibi olan bir aile, yıllardır ölü olan yakınlarının mezarlıkta gömülü olduğunu düşündüklerini ve gerçek karşısında şoka girdiklerini ifade etti. Aile, "Birinin böyle bir şey yapabildiği düşüncesi gerçekten delilik" diye ifade etti.

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