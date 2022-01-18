3 yıl sonra itiraf etti: Eşimi öldürüp araziye gömdüm

2019 mayıs ayında Artvin'in Ardanuç ilçesine çalışmak için gelen F.K. ve eşi Sinem K.'yı kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sebebiyle boğarak öldürdü daha sonra Sinem K.'nın cesedini battaniyeye sarıp boş bir araziye gömdü. Olay sonrası F.K. Artvin'den taşınarak İzmir'e yerleşti.
3 yıl sonra itiraf etti
3 yıl geçtikten sonra güvenlik güçlerine teslim olan F.K. suçunu itiraf etti. Eşini gömdüğü yeri göstermek için jandarma eşliğinde Artvin’in Ardanuç ilçesine getirilen katil zanlısı eşin gösterdiği yerde yapılan inceleme sonucu talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.
DNA testi yapılacak
Artvin Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde olan ceset DNA testi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
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Olay, 16 Aralık perşembe günü Yıldırım Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu.
Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Anne Semra Demirok \"Azeri uyruklu, Nabi adında bir şahısla görüşmeye gittiğini ve orada vurulduğunu biliyoruz sadece. Söylentiye göre kız arkadaşı sebep olmuş. Biz bu acımızla bir de neyin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ne yerdeyiz ne gökteyiz. Konuşmaya gidilen bir yerde silahla gelmek nedir? Ne oğlum ne ben bu şahsı tanımıyoruz. Ben o akşam ilk defa o ismi duydum. 'Nabi kim' diye sordum, 'Bir arkadaşım gelince anlatırım' dedi. '10-15 dakika içinde gelirim anne' dedi. 8 dakika sonra çocuğumun vurulduğunu öğrendim, 2 saat sonra öldü haberi geldi. Ertesi gün 15-20 dakikada biz çocuğu toprağa koyduk. O adam nasıl dışarıda gezebiliyor, teslim olsun bizim acımızı dindirsin. Bir hiç yüzünden oğlumun toprak altında olmasını kabullenemiyorum, idrak edemiyorum. Her akşam bekliyorum gelsin diye ama yok\" dedi.
Baba Sedat Demirok da \"Bizim için çok zor bir dönem. Acımız çok büyük, katlanılabilecek bir acı değil. Evdeydim o gece, badana boya yapıyordu kendi odasında. Bana 'Biraz para verir misin? Kız arkadaşımla buluşup 10-15 dakika içerisinde döneceğim' dedi. Ben de çıkartıp 100 lira para verdim. Meğerse o Nabi denen kişiyle buluşmaya gitmiş. Hastaneye gittiğimizde oğlum vurulmuştu. Yoğun kanaması var dediler, 06.30 civarında ölüm haberini verdiler bize. Benim bildiğim kadarıyla, kız arkadaşına Nabi mesaj atmış. Oğlum da bunu görmüş, oğlum da Nabi'ye yazıyor. Nabi de 'O artık benim kız arkadaşım yerini söyle buluşalım' diye konum atıyor. 3 arkadaş konuma gidiyorlar. 'Biz özel konuşacağız' diyorlar oğlumun 2 arkadaşı arkasını dönüyor. Döndükleri anda silah patlıyor\" diye konuştu.
O gün Yasin Semih Demirok ile parka giden Barış Korkmazoğlu ise, \"Yasin beni aradı şahsi bir meselem var gelir misin?' dedi ben de gittim. Arabayla giderken kız arkadaşıyla ilgili olabileceğini söyledi. Buraya gelince Yasin bize şahısla özel konuşacağını söyledi. Biz de kenara geçtik. Arkadaşımla sohbet ederken ne bir küfür ne bir ses yükseldi, bir anda bir ses duyduk döndük. Döndüğümüzde şahıs silahını çekip direkt arkadaşımızı göğsünden vurmuştu. Silahını bize doğrulttu. Biz siper aldık hemen bize de ateş eder diye. Silahı bize doğru tutarak geri geri parktan dışarı çıktı\" şeklinde konuştu.
İstanbul'da akılalmaz cinayet: 'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış' tartışması
Bayrampaşa'da, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arama sekmesinden arattığını fark eden Yasin Semih Demirok (23) kıskançlık krizine girdi. Mesajlaşarak tartışmaya giren ikilinin buluşmasında iddiaya göre Nabi B., Yasin Semir Demirok'u silahla göğsünden vurarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçarak ortadan kaybolan Nabi B.'yi arıyor.
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.<br>
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.<br>
Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.<br>
Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçakladığını ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.<br>
Öte yandan İbrahim Yelken'in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul’da kan donduran cinayet: Babası bıçaklanarak ölü bulunan genç gözaltında
Beyoğlu'nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor.
GÜNDEM
Otel odasında elleri ve kolları bağlı kadın cesedi bulundu