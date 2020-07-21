İngiliz destekli Yahudi örgütü Filistin topraklarını silah endüstrisine dönüştürüyor

Yahudi Ulusal Fonu (JNF) kendisini "Dünyanın en eski yeşil örgütü” olarak tanımlıyor. Sosyal ve çevresel projeler yürüten, JNF bu politika altında Filistin topraklarının Siyonistler tarafından sömürgeleşmesine ve buna ek olarak Filistinlilerin mülksüzleştirilmesinde oynadığı temel rolü gizli tutmaya çalışıyor.

120 yıl önce kurulan JNF, işgalci İsrail'in ayrımcılık sistemini destekleyen ideolojisi Siyonizme sıkı sıkıya bağlı. İsrail'in şiddet politikasına da büyük ölçüde destekliyor.

"İsrail 2040" planı

Electronic Intifada isimli sitede yer alan habere göre; söz konusu fon, Kudüs merkezli bir proje ile "İsrail 2040" olarak bilinen iddialı bir plan uygulamayı amaçlıyor. Gelecek yirmi yıl boyunca Negev ve Galilee bölgelerine 1,5 milyon İsrailli yerleşmeyi hedefliyor. Bu hedef ile İsrail'i “daha istikrarlı ve demografik, ekonomik ve sosyal olarak dengeli bir ülke” yapacaklarına inanıyor.

JNF, kurulduğu günden bu yana sadece Yahudilere tahsis etmek için Filistinlileri anavatanlarından çıkardı. Negev'deki bir köy olan Araqib'de yaşayan Filistin Bedevilerin evleri 'JNF ormanı geliştirme' bahanesiyle İsrail güçleri tarafından defalarca yıkıldı.

İsrail’in güneyinde al-‘Araqib köyünde on binlerce insana ev olan onlarca Bedevi köyü İsrail yetkililerince resmi olarak tanınmıyor. Sadece 2012 yılında Negev ve Al-‘Araqib’de çadırlar ve diğer yapılar siyonist güçler tarafından 13 kere yıkıldı.

Silah endüstrisinin başkenti

İsrail, 2040 planı dahilinde, “teknolojik birimlerinin” üslerini ordu birlikleri ile ülkenin güneyine taşımayı hedefliyor.

JNF’in başkanı Daniel Atar, plana göre, Negev İsrail'in silah endüstrisinin “başkenti” olacağını belirtti. Atar JNF'nin son üç yıldır Birim8200 mezunları ile “eğitim işbirliği” içerdiğini söyledi.

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Birim8200, 18-21 yaş arası gençlerden oluşan İsrail ordusunda teknolojik yeniliklere adanmış bir kurum.

Birim8200 mezunları, en ünlüsü NSO Group olmak üzere çok sayıda siber savaş firması kurdu. Bu firmanın yazılımı dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin ve aktivistlerin cep telefonu iletişimini gözetlemek için de kullanılıyor.

Operasyonel özerkliğe sahip olabilirken, JNF İngiltere yine de birçok Yahudi Ulusal Fonu projesini destekliyor. Bunların arasında, Negev'deki Kiryat Malachi kasabasında gençler için okul sonrası bir merkezin inşası da var. Bu merkez JNF tarafından “mükemmeliyet evi” olarak tanımlanıyor. “Mükemmeliyet evleri” ağındaki faaliyetler Birim8200 mezunları ile işbirliği içinde geliştiriliyor.

'Siyonizm bir hayırseverlik faaliyeti'

JNF, siyonizmi bir “hayırseverlik faaliyeti” olarak desteklediğini söylüyor.

JNF'nin İngiltere ofisi fonlarından yararlananlar arasında İsrail ordusuna katılan Kuzey Amerikalılar için eğitim kursları düzenleyen bir grup olan Ein Prat de var.

Ein Prat, mezunlarının yüzde 35'inden fazlasının İsrail ordusunda subay pozisyonu kazanmasıyla övünüyor.

JNF İngiltere ofisi, İsrail ordusuna girmeden önce erkek öğrencilere eğitim veren Otzem'e de fon veriyor.

Otzem aslen 1990'larda Gazze'deki İsrailli yerleşimciler tarafından kuruldu. İsrail hükümeti, yerleşimcileri Gazze'den çekip 2005 yılında askeri işgal altında tuttuktan sonra Negev'e taşındı.

JNF nedir?

Yahudi yerleşimi için Osmanlı toprağı olan Filistin'de arazi satın almak ve geliştirmek için 1901 yılında Yahudi Ulusal Fonu kuruldu.

kuruldu. Ulusal toprak alma fonu fikri 1897'de Alman-Yahudi matematik profesörü Hermann Schapira tarafından düzenlenen ilk Siyonist Kongresi'nde fikir olarak sunuldu. İlk olarak Keren Hakayemet adı verilen fona daha sonra İngilizce Jewish National Fund ismi verildi. Fonun kurulduğu resmi olarak 1901 yılında Basel'deki Beşinci Siyonist Kongresi'nde duyuruldu.

Alman-Yahudi matematik profesörü tarafından düzenlenen ilk Siyonist Kongresi'nde fikir olarak sunuldu. İlk olarak Keren Hakayemet adı verilen fona daha sonra İngilizce Jewish National Fund ismi verildi. Fonun kurulduğu resmi olarak 1901 yılında Basel'deki Beşinci Siyonist Kongresi'nde duyuruldu. 2007 itibariyle, İsrail'deki toplam arazinin yüzde 13'üne sahip oldu. 2002 yılında JNF'ye, yaşam boyu başarı ve topluma ve İsrail Devletine özel katkılarından dolayı İsrail Ödülü verildi.

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