Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'lı mevkidaşı el-Atiyye ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar'ın, Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, "Libya’daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz." ifadesini kullandığı öğrenildi.