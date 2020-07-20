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Gündem İsrailli gazeteden küstah çıkış Türkiye Ayasofyanın bedelini ödeyecek
İSTANBUL ORTADOĞU

İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danıştay'ın tarihi kararı sonrasında Ayasofya'nın müze statüsü iptal edilmişti.
Danıştay'ın tarihi kararı sonrasında Ayasofya'nın müze statüsü iptal edilmişti.

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Brel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye düşmanlığı gözler önüne serildi. Barel, Türkiye'ye karşı nefret kustuğu yazısında Türkiye'nin Ayasofya kararının bedelini ödeyeceğini iddia etti.

ALÇAK TEHDİTLER SAVURDU

Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.

PAPA'NIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI

Analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.

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İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!
Gündem

İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek!

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

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