İsrailli gazeteden küstah çıkış: Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecek! İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri İsrail olmuştu.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 10:52 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 11:05 Yeni Şafak