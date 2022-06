İngiliz The Economist NATO üzerinden Erdoğan ve Türkiye’ye saldırdı: Teröristleri görmezden geldiler

Londra merkezli The Economistdergisi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Söz konusu analiz derginin Twitter hesabı üzerinden, "Recep Tayyip Erdoğan ortalıkta yokken bile Türkiye muhtemelen NATO için bir baş ağrısı olmaya devam edecek." ifadeleriyle paylaşıldı.

YOKUŞ AŞAĞI GİDEN TÜRK TOPU

Analiz görselinde Erdoğan yokuş aşağı giden bir Türk topunun üzerinde gösterilirken topun tekerleklerinde NATO bayraklarına yer verildi.

Turkey will probably remain a headache for NATO, even when Recep Tayyip Erdogan is out of the picture https://t.co/BjnBigljmT — The Economist (@TheEconomist) June 20, 2022

KIŞKIRTMALARI GÖRMEZDEN GELİP TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Erdoğan'ın terör örgütlerinin karargahı haline dönen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine veto sinyalini 'NATO'nun genişlemesine karşı çıkmak' olarak gören dergi, İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği açık desteği ise görmezden geldi. Suriye'de yapılması muhtemel operasyona ve Yunanistan'ın kışkırtmalarına karşı atılan adımları da Türkiye ve Erdoğan karşıtı tavırla yansıtan dergi Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumundan da rahatsız oldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TARAFSIZ TUTUM RAHATSIZ ETTİ

Savaşın Erdoğan ile Putin'in ilişkilerine zarar vereceğinin umulduğu ancak öyle olmadığı belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları sattı ve Rus savaş gemileri için Karadeniz'e erişimi kapattı, ancak Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına karşı çıkıyor. Türk basınında yer alan bir habere göre, Gazprom da dahil olmak üzere düzinelerce Rus şirketi Avrupa'daki merkezlerini Türkiye'ye taşımayı planlıyor."

Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın PKK'lı teröristleri iade etmesini ve kısmi silah ambargosunu kaldırmasını istediğini yazan The Economist söz konusu analizinde, "Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto Türkiye'nin ittifak içindeki konumuna daha da zarar verdi." iddiasında bulundu.

