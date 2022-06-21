Dünya İngiliz The Economist NATO üzerinden Erdoğan ve Türkiyeye saldırdı Teröristleri görmezden geldiler
AVRUPA

İngiliz The Economist NATO üzerinden Erdoğan ve Türkiye’ye saldırdı: Teröristleri görmezden geldiler

İngiltere Merkezli The Economist her fırsatta olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Dergi yayınladığı bir 'NATO' analizi üzerinden Erdoğan'a asılsız ithamlarla yüklendi. İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği desteği görmezden gelen İngiliz dergisi Erdoğan'ı NATO'nun genişlemesine karşı çıkmakla suçladı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız duruşundan da rahatsızlık duyan dergi söz konusu analizi sosyal medya üzerinden "Türkiye muhtemelen, Erdoğan ortada yokken bile ittifak için bir baş ağrısı olmaya devam edecek." ifadeleriyle paylaştı.

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İngiliz The Economist NATO üzerinden Erdoğan ve Türkiye’ye saldırdı: Teröristleri görmezden geldiler
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Londra merkezli The Economistdergisi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Söz konusu analiz derginin Twitter hesabı üzerinden, "Recep Tayyip Erdoğan ortalıkta yokken bile Türkiye muhtemelen NATO için bir baş ağrısı olmaya devam edecek." ifadeleriyle paylaşıldı.

YOKUŞ AŞAĞI GİDEN TÜRK TOPU

Analiz görselinde Erdoğan yokuş aşağı giden bir Türk topunun üzerinde gösterilirken topun tekerleklerinde NATO bayraklarına yer verildi.

KIŞKIRTMALARI GÖRMEZDEN GELİP TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Erdoğan'ın terör örgütlerinin karargahı haline dönen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine veto sinyalini 'NATO'nun genişlemesine karşı çıkmak' olarak gören dergi, İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği açık desteği ise görmezden geldi. Suriye'de yapılması muhtemel operasyona ve Yunanistan'ın kışkırtmalarına karşı atılan adımları da Türkiye ve Erdoğan karşıtı tavırla yansıtan dergi Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumundan da rahatsız oldu.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TARAFSIZ TUTUM RAHATSIZ ETTİ

Savaşın Erdoğan ile Putin'in ilişkilerine zarar vereceğinin umulduğu ancak öyle olmadığı belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları sattı ve Rus savaş gemileri için Karadeniz'e erişimi kapattı, ancak Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına karşı çıkıyor. Türk basınında yer alan bir habere göre, Gazprom da dahil olmak üzere düzinelerce Rus şirketi Avrupa'daki merkezlerini Türkiye'ye taşımayı planlıyor."

  • Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın PKK'lı teröristleri iade etmesini ve kısmi silah ambargosunu kaldırmasını istediğini yazan The Economist söz konusu analizinde, "Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto Türkiye'nin ittifak içindeki konumuna daha da zarar verdi." iddiasında bulundu.

İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
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Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.<br><br>
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Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.<br>
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<br>Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.
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Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, İsveç ve Finlandiya’nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye’nin kuzeyinde halen YPG’ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti. <br><br>
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İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

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