Dünya Gerekli tedbirleri aldık diyen İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı
AVRUPA

'Gerekli tedbirleri aldık' diyen İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı

Terör örgütü PKK ile ilgili 'gerekli önlemlerin alındığını' ve 'PKK'yı kınadıklarını' açıklayan İsveç, yeni bir skandala sahne oldu. Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını talep etti.

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Haber Merkezi AA
Gerekli tedbirleri aldık diyen İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı
İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı.

İsveç'te düzenlenen skandal gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi.

"İKİ YÜZLÜ POLİTİKA UYGULUYOR"

Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

'Gerekli tedbirleri aldık' diyen İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı
OYNAT 00:16
'Gerekli tedbirleri aldık' diyen İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı
Terör örgütü PKK ile ilgili 'gerekli önlemlerin alındığını' ve 'PKK'yı kınadıklarını' açıklayan İsveç, yeni bir skandala sahne oldu. Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını talep etti.

İsveç'ten skandal görüntülere 'PKK'yı açıkça kınadık' savunması: Gerekli tedbirler alındı
DÜNYA
İsveç'ten skandal görüntülere 'PKK'yı açıkça kınadık' savunması: Gerekli tedbirler alındı

İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
FOTOĞRAF 5
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Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.<br><br>
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Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.<br>
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<br>Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.
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Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, İsveç ve Finlandiya’nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye’nin kuzeyinde halen YPG’ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti. <br><br>
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İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil
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İbrahim Ufuk Kaynak İsveç'in PKK'ya nasıl teslim olduğunu anlattı: Örgüte ilk karşı çıkan ülkeydi bu güç İsveç'in kendi gücü değil
İsveç'in başkenti Stockholm'ün sembol noktalarında terör örgütünün paçavraları sergilendi. Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'da konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, İsveç'in PKK'ya teslim oluş sürecini, 'İsveç, PKK'ya karşı çıkan ilk ülkeydi. İsveç Başbakan'ı Olof Palme, PKK tarafından başkentin ortasında öldürüldü. Bu güç İsveç'in kendi gücü değil.' diyerek anlatmıştı.

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