Dünya İsveçten NATO mesajı Türkiye ile görüşmelere devam edeceğiz
AVRUPA

İsveç'ten NATO mesajı: Türkiye ile görüşmelere devam edeceğiz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
İsveçten NATO mesajı: Türkiye ile görüşmelere devam edeceğiz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" sözlerini değerlendirdi.

Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız" cevabını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Müslüman bir delikten iki kez ısırılmaz. Bir sokulduğumuz yerden bir daha ısırılmayacağız. Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız' ifadelerini kullandı.


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