İngilizler 1950'lerden bu yana en büyük finansal sıkışıklıkla karşı karşıya Ülkenin önde gelen iş grubu İngilizlerin 1950'lerden bu yana mali açıdan en büyük sıkıntıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve ülkenin resesyonun eşiğinde olduğunu söyledi.

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