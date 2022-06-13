İngilizler 1950'lerden bu yana en büyük finansal sıkışıklıkla karşı karşıya

İngiltere'de iş dünyasının güveni azalmaya başladı. İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI), ülkenin durumuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Genel Müdür Tony Danker şunları söyledi:
- "Ülke bir çıkmazın eşiğinde dururken haftalarca siyaset yaptık. Güven tesis etmek için şimdi harekete geçmeliyiz."
Danker sözlerine şu şekilde devam etti:
"Yükselen maliyetlerle uğraşan işletmeler ve masaya yemek koyma konusunda endişe duyan düşük gelirli insanlar için bu zamanlar zor."
Yatırım yapan işletmelerin vergilerinin kesilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.