Dünya İngilizler 1950lerden bu yana en büyük finansal sıkışıklıkla karşı karşıya
AVRUPA

İngilizler 1950'lerden bu yana en büyük finansal sıkışıklıkla karşı karşıya

Ülkenin önde gelen iş grubu İngilizlerin 1950'lerden bu yana mali açıdan en büyük sıkıntıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve ülkenin resesyonun eşiğinde olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilizler 1950lerden bu yana en büyük finansal sıkışıklıkla karşı karşıya
İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nun genel müdürü Tony Danker

İngiltere'de iş dünyasının güveni azalmaya başladı. İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI), ülkenin durumuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Genel Müdür Tony Danker şunları söyledi:

  • "Ülke bir çıkmazın eşiğinde dururken haftalarca siyaset yaptık. Güven tesis etmek için şimdi harekete geçmeliyiz."

Danker sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yükselen maliyetlerle uğraşan işletmeler ve masaya yemek koyma konusunda endişe duyan düşük gelirli insanlar için bu zamanlar zor."

Yatırım yapan işletmelerin vergilerinin kesilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD'den sonra İngiltere'de de enflasyon rekor kırdı: Son 30 yılın zirvesinde
EKONOMİ
ABD'den sonra İngiltere'de de enflasyon rekor kırdı: Son 30 yılın zirvesinde

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan
GÜNDEM
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere borsasında 11 ayın en düşük seviyesi
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere borsasında 11 ayın en düşük seviyesi
Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.