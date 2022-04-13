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Ekonomi ABDden sonra İngilterede de enflasyon rekor kırdı Son 30 yılın zirvesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den sonra İngiltere'de de enflasyon rekor kırdı: Son 30 yılın zirvesinde

ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından İngiltere'de de enflasyon tahminleri aşarak 30 yılın zirvesine yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABDden sonra İngilterede enflasyon son 30 yılın zirvesinde
Foto/arşiv

İngiltere'de enflasyon tahminleri aşarak 30 yılın zirvesine yükseldi. Yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta enflasyon yüzde 6.2 olmuştu.

Ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1.1 artarak rekor kırdı. Beklenti yüzde 0.8'di.

Bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın da devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması bekleniyor.

Enflasyon 6 ay üst üste hedefin üzerinde gerçekleşti. Restoran, enerji, otel, mobilya, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişe katkıda bulundu.

İngiltere Merkez Bankası'nın yükselişi sınırlamak için Mayıs ayında 4. kez üst üste faiz artırması bekleniyor. Banka, Nisan ayında enflasyonun yüzde 8'e yaklaşmasını bekliyor. Yıl sonunda ise enflasyonun çift haneye yükselme riskine dikkat çekiliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak hanehalkını daha fazla destekleyecek adımlar atması için baskı altında. Ekonomistler son açıklanan destek paketini yetersiz bulmuştu.

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