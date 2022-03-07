Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere borsasında 11 ayın en düşük seviyesi

Piyasalardaki artan jeopolitik risklerin ve sert yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle FTSE 100 endeksi yüzde 2'ye yakın değer kaybederek son 11 ayın en düşük seviyesi olan 6.787 puana geriledi.

FTSE 100 endeksi, şu sıralarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,8 azalışla 6.859 puan seviyesinde bulunuyor.



Değer kayıpları, İngiliz havayolu şirketi British Airways’in bağlı bulunduğu IAG'nin paylarında yüzde 9, ülkenin önde gelen bankaları Lloyds, Barclays ve NatWest’in hisselerinde ise yüzde 8’e ulaştı.

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğal gazı ve petrokimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik haber akışı ve tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 130,89 dolara kadar çıkarak Temmuz 2008'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ve bunun ekonomiye yansımalarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, belirsizliklerin sürmesi ile piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini ifade etti.

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