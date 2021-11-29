Gündem İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan
POLİTİKA

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Türk Lirası'nın değerindeki gerilemeye işaret eden gazete, "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Diğer
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesine yönelik izlenen politikaya destek açıklaması yapmış, "Bu faizler düşecek. Yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." demişti.

Benimsenen ekonomi programına ilişkin kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadesini kullanmıştı.

İNGİLİZ BASININDA TÜRK LİRASI YORUMU

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından Financial Times gazetesi, Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.

Haberde, liranın değerindeki gerilemenin "geçmişte olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadığı" belirtildi.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Hükümetin hedef alındığı yazıda, "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadesi kullanıldı.

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