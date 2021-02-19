Dünya İngiltere borç batağında 1993 yılından bu yana en yüksek rakam
AVRUPA

İngiltere borç batağında: 1993 yılından bu yana en yüksek rakam

İngiliz hükümeti, bu yıl ocak ayında kamu bankaları hariç 8,8 milyar sterlin borçlandı. Ülkenin 10 aylık dönemdeki kamu bankaları hariç toplam kamu borcu, önceki yılın aynı dönemine göre 222 milyar sterlin artarak 270,6 milyar sterline yükseldi. İngiltere Başekonomisti Samuel Tombs, “2022 yılı kamu borçlanması açısından en kötü yıl olacak. Büyük vergi artışları yapılmak zorunda kalınacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kamu sektörü finansmanına ilişkin 2021 yılı ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiliz hükümeti, kamu bankaları hariç, 2021 yılı ocak ayında 8,8 milyar sterlin borçlandı. Söz konusu tutar 1993 yılından bu yana en yüksek ocak ayı borçlanması ve 10 yıllık dönemdeki ilk ocak ayı kamu açığı olarak kayda geçti.

  • Ülkenin vergi yılının başladığı 2020 yılı nisan ayından 2021 yılı ocak ayının sonuna kadarki 10 aylık dönemde kamu bankaları hariç toplam kamu borcu ise önceki yılın aynı dönemine göre 222 milyar sterlin artarak 270,6 milyar sterline yükseldi.

Salgın İngiltere'de kiracıları vurdu: 750 bin ailenin ev sahibine borcu var
DÜNYA
Salgın İngiltere'de kiracıları vurdu: 750 bin ailenin ev sahibine borcu var

Vergi gelirler 800 milyon sterlin azaldı

Böylelikle ülkenin kamu bankaları hariç toplam kamu borcu, 1993 yılından bu güne kadarki nisan-ocak dönemleri içerisinde en yüksek seviyeyi görmüş oldu. 2021 yılı ocak ayında vergi gelirleri ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 800 milyon sterlin azalarak 63,2 milyar sterline geriledi. İngiltere'nin toplam kamu borcu da halihazırda yaklaşık 2 trilyon 110 milyar sterlin ile ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 97’si seviyesinde bulunuyor.

Küresel borçlar 2020'de 281 trilyon doları aşarak rekor kırdı
EKONOMİ
Küresel borçlar 2020'de 281 trilyon doları aşarak rekor kırdı
  • Merkezi Londra’da bulunan Pantheon Macroeconomics’in İngiltere Başekonomisti Samuel Tombs, “İngiltere’de ocak ayında kamu borçlanmasının tahminlerin altında olması İngiliz ekonomisinin üçüncü karantinaya iyi bir şekilde mukavemet gösterdiği şeklinde yorumlanmamalı.” ifadesini kullandı.

İngiltere’de karantinadan firar etmek isteyenlere 388 bin lira ceza
KORONAVİRÜS
İngiltere’de karantinadan firar etmek isteyenlere 388 bin lira ceza

2022 daha kötü olacak

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın önümüzdeki dönemde bir süre daha vergi artışı yapmadan yüksek kamu borçlanmasıyla yoluna devam edebileceğini öngören Tombs, “Sonuç olarak 2022 yılı (kamu borçlanması açısından) en kötü yıl olacak. Büyük vergi artışları yapılmak zorunda kalınacak.” değerlendirmesinde bulundu. Ülkenin bağımsız denetleme kurumu Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) daha önce 2020 Nisan-2021 Mart dönemini kapsayan vergilendirme yılında İngiltere’nin toplam kamu borcunun 395,5 milyar sterlin seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

Abone Ol Google News
Adana 33 bin kişilik stadına kavuşuyor

Adana 33 bin kişilik
stadına kavuşuyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni stadyumun ismini açıklayacak.
Başakşehirde 11ler belli oldu

Başakşehir'de 11'ler belli oldu

Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana Stadyumu açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana Stadyumu açılışında konuşuyor

​Adana 33 bin kişilik stadına kavuşuyor.
MEB'den liselerle ilgili karar

MEB'den liselerle ilgili karar

Uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak.
Beyoğlu 'Kademe' atladı

Beyoğlu 'Kademe' atladı

Yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi.

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi ilde yapılan kongrelere katıldı.

Yüzlerce ​Hakkarili Gara şehitleri için sokaklara döküldü.

'Ölüm meselesi belli olmaz'

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.