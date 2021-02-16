Dünya Salgın İngilterede kiracıları vurdu 750 bin ailenin ev sahibine borcu var
AVRUPA

Salgın İngiltere'de kiracıları vurdu: 750 bin ailenin ev sahibine borcu var

İngiltere’de son bir yılda 450 bin ailenin daha kira borcunun oluştuğu, ocak 2021 itibarıyla bu sayının 750 bin aile olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Merkezi Londra’da bulunan düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir yılda 450 bin ailenin daha kira borcunun oluştuğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, böylece ülkede kira borcu olan ailelerin sayısı 2021 yılı ocak ayı itibarıyla toplam 750 bine yükseldi.

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Kira indirimine yanaşmıyorlar

Resolution Foundation Araştırma Direktörü Lindsay Ludge, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, “Çok sayıda insanın geliri, salgından etkilendi. İnsanların dayanabilecekleri tasarrufları da sınırlı seviyede” ifadelerini kullandı.

Ludge, aynı zamanda yerel otoritelerin kira yardımlarının gerçekten ihtiyacı olanlara gitmediğini, ev sahiplerinin de kiracıları ile kira indirimini müzakere etmeye yanaşmadığını belirtti.

  • Ludge, İngiltere’de nisan ayının sonunda maaş destek programının sona ermesinin planlandığını bunun da ailelerin gelirleri üzerinde baskı oluşturmasının beklendiğini belirtti.

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