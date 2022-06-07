Dünya İngilterede 10 Müslümandan 7si iş yerinde İslamofobik davranışa maruz kalıyor
AVRUPA

İngiltere'de 10 Müslüman'dan 7'si iş yerinde İslamofobik davranışa maruz kalıyor

İngiltere'de yapılan bir anket, her 10 Müslüman'dan 7'sinin iş yerinde İslamofobik eyleme maruz kaldığını ortaya koydu. Müslüman çalışanlara yönelik İslamofobik davranışlar, çoğunlukla, müşterilerle veya dışarıdan kişilerle iletişim kurdukları esnada, iş yerindeki sosyal etkinliklerde ve terfi almaya çalıştıkları esnada görülüyor. Özellikle siyahi Müslümanlar, iş yerinde diğer azınlıklara göre daha fazla İslamofobik yaklaşıma uğruyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngilterede 10 Müslümandan 7si iş yerinde İslamofobik davranışa maruz kalıyor
Arşiv

İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki Müslümanlara yönelik konulara odaklanan "Hyphen" adlı web sitesi, 22 Nisan-10 Mayıs'ta İngiltere'de yaşayan 700'ü genç (18-24 yaşlarında) 1503 Müslüman'ın katıldığı bir anket hazırladı.

Anket, Müslümanların, çalışma ortamlarında karşılaştığı İslamofobik davranışları ve topluma katılımlarını inceledi.

Siyahi Müslümanlar daha fazla İslamofobik davranışlara maruz kalıyor

Anket sonuçlarına göre, halen çalışmakta olan yaklaşık 10 İngiliz Müslüman'dan 7'si iş yerinde İslamofobik eyleme maruz kalıyor.

Müslüman çalışanlara yönelik İslamofobik davranışlar, çoğunlukla, müşterilerle veya dışarıdan kişilerle iletişim kurdukları esnada, iş yerindeki sosyal etkinliklerde ve terfi almaya çalıştıkları esnada görülüyor.

Özellikle siyahi Müslümanlar, iş yerinde diğer azınlıklara göre daha fazla İslamofobik yaklaşıma uğruyor. İngiliz Müslümanların yüzde 37'si işe alım aşamasında bunu deneyimlediğini söylerken bu oranın, çalışan siyahi Müslümanlar arasında yüzde 58 olması dikkati çekiyor.

Fransa'da namaz esnasında camiye İslamofobik saldırı yapıldı
GÜNDEM
Fransa'da namaz esnasında camiye İslamofobik saldırı yapıldı

İngiltere'deki Müslümanların topluma katılımı arttı

Ankette, son dönemlerde artan yaşam maliyetlerinin, İngiltere'deki Müslümanların hayatını da olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Ankete katılan İngiliz Müslümanların yüzde 54'ü, faturalar, yiyecek ve yakıt gibi temel giderleri karşılamanın, 5 yıl öncesine göre daha zor olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, anket sonuçlarına göre, İngiltere'de İslamofobiye ve artan yaşam maliyetlerine rağmen, topluma katılımdan iyileştirilmiş birtakım beklentilere kadar değişen alanlarda hala geniş bir iyimserliğin olduğu da dikkati çekiyor.

  • Ankete katılanların yüzde 68'i, 5 yıl öncesine kıyasla İngiltere'de Müslümanların topluma katılımının arttığını ve yüzde 58'i de İngiltere'de büyüyen genç Müslümanlar için daha fazla rol modeli olduğu görüşünü paylaştı.

Yayın hayatına yeni başlayan "Hyphen" adlı web sitesi, Daily Telegraph ve National'ın eski editörü Martin Newland ve daha önce The Times, Observer ve Al Jazeera'de görev yapan Burhan Wazir tarafından yönetiliyor.

Merkezi Londra'da bulunan Hyphen, Avrupa kıtasındaki yaklaşık 30 milyon Müslüman'ın kıtanın kültürel, politik ve ekonomik manzarasını şekillendirmede oynadığı artan rolü gündeme getirmeyi hedefliyor.

İslam düşmanlığı zirve yaptı: Fransa’da İslamofobik suçlar yüzde 53 arttı
HAYAT
İslam düşmanlığı zirve yaptı: Fransa’da İslamofobik suçlar yüzde 53 arttı

Avrupa'da İslamofobi eğitim alanında da kendini gösteriyor
DÜNYA
Avrupa'da İslamofobi eğitim alanında da kendini gösteriyor

Avrupa İslamofobi Raporu açıklandı: İslam düşmanlığı internette katlandı
TEKNOLOJİ
Avrupa İslamofobi Raporu açıklandı: İslam düşmanlığı internette katlandı
Almanyadan teröre tam destek: PKKnın dinlenme alanı

Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı
Diğerlerinden çok farklı

Diğerlerinden çok farklı

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.
Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBBnin oyununu bozdu

'Peşinden suya<br> atlamayacağım'

'Peşinden suya
atlamayacağım'

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

​İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen ücretler.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Bahçeli: Türkiye bölücü terör örgütüne merhamet etmeyeceğini kanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.