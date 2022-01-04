Dünya Avrupada İslamofobi eğitim alanında da kendini gösteriyor
AVRUPA

Avrupa'da İslamofobi eğitim alanında da kendini gösteriyor

Avrupa İslamofobi Raporu 2020'ye göre, Avrupa'da siyaset, hukuk ve sosyal hayatta artış gösteren İslam karşıtlığı, eğitimde de giderek etkisini artırıyor. Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Profesör Farid Hafez'in hazırladığı "Avrupa İslamofobi Raporu 2020" Avusturya’daki Leopold Weiss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupada İslamofobi eğitim alanında da kendini gösteriyor
Arşiv

Çeşitli ülkelerden 37 akademisyenin katkı sağladığı raporda, çoğunluğu Avrupa’da yer alan toplam 31 ülkede İslamofobinin gidişatı incelendi.

Rapor, "Uluslararası İslamofobi Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği (IISRA)", "California Üniversitesi Ötekileştirme ve Aidiyet Enstitüsü", "Rutgers Üniversitesi Güvenlik, Irk ve Haklar Merkezi", "Uluslararası İslamofobi Araştırmaları Merkezi", "California Üniversitesi Irk ve Cinsiyet Merkezinde İslamofobi Araştırma ve Belgeleme Projesi (IRDP)", "San Francisco Eyalet Üniversitesi Arap ve Müslüman Etnisiteler ve Diasporalar (AMED) Çalışmaları" ve "Leopold Weiss Enstitüsü" tarafından desteklendi.

Raporda, Avrupa'daki eğitim sisteminde Müslüman karşıtı uygulamalara yer verilirken, bazı bölge ülkelerinde eğitimin, İslam karşıtlığını körükleme aracı olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bulgaristan'daki okullarda Osmanlı karşıtlığı yapılıyor

Bulgaristan'ın eğitim sistemindeki ayrımcılıklara dair bir araştırmada, derslerde "Osmanlı Devleti'nin Hristiyan Bulgarları zorla İslamlaştırdığı" algısıyla tarih okutularak, öğrencilere Müslümanların "ezeli düşman" şeklinde gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.

İranlı sosyolog Prof. Mesud Kemali'nin araştırmasında da göçmenler ve özellikle Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İsveç'teki okulların müfredatıyla adeta bütünleşmiş halde olduğu tespiti yapıldı.

İsveç'te aşırı sağcı Demokrat Parti, 2018'de, ülkedeki bütün Müslüman okulların yasaklanması yönünde meclise tasarı sunmuştu. Tasarı meclisten geçmemesine rağmen hükümet 2020'de, ülkede yeni dini okulların inşa edilmemesi kararı aldı.

Hollanda'da Türk kökenlilere ayrımcılık sürüyor

Hollanda Sosyal Araştırma Enstitüsünün hazırladığı bir raporda, Türk ve Fas kökenli Hollanda vatandaşı öğrencilerin okullarda hala ayrımcılığa maruz kaldığı ve toplumdan dışlanmanın sonucu olarak ülkeye bağlılıklarını giderek yitirdiği saptandı.

Raporda, söz konusu ayrımcılığın etnik kökenin yanı sıra dini gerekçelerle yapıldığı fikri savunuldu.

Belçika hükümeti de başörtüsünü yüksek öğretim kurumlarında yasaklayarak İslam karşıtlığını eğitim alanına taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, Haziran 2020'de, "tarafsızlık" adı altında yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü başta olmak üzere siyasi ve dini sembollerin yasaklanmasının hukuka uygun olduğu yönünde hüküm verdi.

Avrupa’da ırkçılık hız kesmiyor: Saldırı, hakaret, sınırlama
DÜNYA
Avrupa’da ırkçılık hız kesmiyor: Saldırı, hakaret, sınırlama

Avrupa ırkçılığı gizleyemeyecek
DÜNYA
Avrupa ırkçılığı gizleyemeyecek
Fenerbahçede teknik direktör krizi sona eriyor

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor
Kritik düzenlemeler geliyor

Kritik düzenlemeler geliyor

​TBMM yeni yılın ilk mesaisine bugün başlıyor.
Karnım acıkmıştınormalde yapmıyorum

'Karnım acıkmıştı
normalde yapmıyorum'

​Alkollü sürücünün savunması şaşkına çevirdi.

​Yeni ekonomi modeliyle tarihi rekor.

"​Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım."

​Yerli aşının bilim ekibi Omicron'un izolasyonu için çalışıyor.

​TUSAŞ Hürjet için geri sayımı başlattı, tarih belli oldu.

TÜİK, 2021'in enflasyon rakamlarını açıkladı.

​Otomobil metal yığınına döndü, 2 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı.

​Son 2 yıldır böylesi görülmedi.

​Kanadalı profesör ülkesini ve dünyayı uyardı.

Yunanistan'ın mülteci püskürtmek için kullandığı ses silahı FETÖ'cülere kapatılıyor.

​Geçen yıl infodemide yüzde 40'ın üzerinde artış olduğu tahmin ediliyor.

​Z Raporu, sektörlerin 2022 yılından beklentilerini ve riskleri araştırdı.

​Adalet Bakanlığı açıkladı: 226 bin kişi mahkemelik olmadan anlaştı.

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklar iyiliklerle donatılmalı.
Görsel şölen

Görsel şölen

​Birbirinden güzel gün batımı manzaraları hayran bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.