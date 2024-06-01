SGK erken emeklilik takvimi oluştu: 7200, 7450, 7780 günle emekli olabilirsiniz! Bağkur prim indirimi ile...

"Bağ-Kur prim indirimi ne zaman onaylanacak? 7200 günle emeklilik şartları açıklandı mı, belli oldu mu?" soruları gündemin öne çıkan konuları arasında. Bağ-Kur primlerinde büyük bir değişiklik kapıda. 9000 iş günü olan prim şartı, SSK’lılarda olduğu gibi 7200 güne indirilecek. Bu düzenleme, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf için erken emeklilik imkanı sunacak. Böylece, 1800 gün daha erken emekli olma fırsatı doğacak. Ancak, bu fırsattan kimlerin yararlanabileceği ve düzenlemenin yasalaşma süreci henüz netlik kazanmış değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemindeki bu iyileştirmelerin önemine dikkat çekti. İşte erken emeklilikle ilgili son gelişmeler...