Avrupa İslamofobi Raporu açıklandı: İslam düşmanlığı internette katlandı

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2020 yılında “İslamofobi” olarak adlandırılan İslam karşıtlığı, birçok ülkede kapanmaların etkisiyle özellikle sosyal medyaya kaydı.

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesi’nden Prof. Farid Hafez’in hazırladığı “Avrupa İslamofobi Raporu 2020” adlı çalışmasına göre, 2020’de Avrupa’yı da şiddetli şekilde etkileyen Kovid-19 salgınının İslamofobi üzerinde farklı etkileri oldu. Kapanmalarla birlikte fiziki olarak İslamofobik eylemler ve saldırılar azaldı. Ancak İslam karşıtlığı, özellikle sosyal medyaya kayarak bu ortamda yayılmaya devam etti.

İNGİLTERE’DE ÜÇTE BİR ARTTI

Birçok ülkede internet üzerinden işlenen ve kayıtlara geçen nefret suçlarında artış görüldü. Başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformları Müslüman karşıtı nefret suçlarının belgelenmesinde ana noktalar haline geldi. Raporda, İslamofobi kapsamındaki suçlar ve saldırılar hakkındaki istatistiklere de yer verildi. Buna göre Avrupa ülkelerinde durum şöyle seyretti:

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- İngiltere: 2020’de kapanmanın başlamasından sonra din temelli nefret suçları 2019’a göre üçte bir arttı.

- Avusturya: 2020’de Müslümanlara karşı işlenmiş 812 nefret suçu kayıtlara geçti. 2019’da 1822 olan internette işlenen nefret suçu sayısı 2020’de 3 bin 215 oldu.

- Almanya: 2020 yılında 901 İslam karşıtı suç işlendi.

- Fransa: 2020’de 235 İslamofobik vaka kayıtlara geçti.

- Belçika: 2020’de istatistiklerine göre, bir önceki yılda kişilerin karşı karşıya kaldığı İslamofobik olayların yüzde 90,6’sında mağdurlar kadınlar oldu.

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