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Dünya

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar devam kararı aldı

İngiltere'de "haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirdi. "4 Day Week Global" adlı kuruluşun Haziran 2022'de başlattığı ve 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalıştığı pilot uygulamanın etkisini değerlendiren bir rapor, özellikle çalışanların esenliği için bunun "kapsamlı faydaları" olduğunu tespit etti. Uygulamaya katılan 61 şirketten 56'sı, en azından şimdilik haftada 4 gün çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

10:35 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
İngiltere

İngiltere

İngiltere'de "haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirdi.


BBC'nin haberine göre, "4 Day Week Global" adlı kuruluşun Haziran 2022'de başlattığı ve 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalıştığı pilot uygulamanın etkisini değerlendiren bir rapor, özellikle çalışanların esenliği için bunun "kapsamlı faydaları" olduğunu tespit etti.


Uygulamaya katılan 61 şirketten 56'sı, en azından şimdilik haftada 4 gün çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Raporun genel bulguları arasında, personelin hasta olduğunu bildirmeye çok daha az yatkın olması, işverenleriyle kalmaya daha fazla meyilli olması, işe alım maliyetlerinin azaltılması ve personeli eğitmenin daha değerli hale gelmesi yer aldı.


İngiltere genelinde 6 ofisi bulunan bir çevre danışmanlığı şirketi olan Tyler Grange, yeni çalışma modelini devam ettireceğini açıkladı.


Genel Müdür Simon Ursell, uygulamanın ilk ayının "biraz tehlikeli" olduğunu ifade ederek,
"Temel olarak, insanlara bu inanılmaz teşviki verirseniz, bunun işe yaraması için gerçekten çok çalışacaklar."
dedi.

Ursell ekibinin daha mutlu olduğunu, işe gelmeme oranının üçte iki azaldığını ve şirketin birçok iş başvurusu aldığını söyledi.


Denemenin sonuçları Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca değerlendirildi.


İngiltere Başbakanı Sunak: Türkiye Karadeniz tahıl koridorunun başarılı şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyor
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Almanya'da düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünya'da Birleşik Krallık" başlıklı oturumunda konuştu. Ukrayna'nın kendini koruması kadar karşı saldırıya geçerek kaybettiği topraklarını almasının da destekleneceğini ifade eden Sunak, İstanbul Tahıl Anlaşması'na da değinerek, "BM aracılığıyla uluslararası işbirliğinin güzel bir göstergesi oldu. Türkiye, Karadeniz tahıl koridorunun başarılı şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyor. Mart ayında anlaşmanın yenilenmesi gerekiyor. Toplu halde çabalarımızı bu anlaşmanın yenilenmesi için göstermeli ve tahıla ihtiyacı olan ülkelere akmasını sağlamaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

#4 iş günü
#İngiltere
#Oxford Üniversitesi
1 saat önce
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İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar devam kararı aldı
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