İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar devam kararı aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Almanya'da düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünya'da Birleşik Krallık" başlıklı oturumunda konuştu. Ukrayna'nın kendini koruması kadar karşı saldırıya geçerek kaybettiği topraklarını almasının da destekleneceğini ifade eden Sunak, İstanbul Tahıl Anlaşması'na da değinerek, "BM aracılığıyla uluslararası işbirliğinin güzel bir göstergesi oldu. Türkiye, Karadeniz tahıl koridorunun başarılı şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyor. Mart ayında anlaşmanın yenilenmesi gerekiyor. Toplu halde çabalarımızı bu anlaşmanın yenilenmesi için göstermeli ve tahıla ihtiyacı olan ülkelere akmasını sağlamaya devam etmeliyiz." diye konuştu.