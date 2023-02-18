İngiltere Başbakanı Sunak: Türkiye Karadeniz tahıl koridorunun başarılı şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyor

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
İngiltere'nin özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve Avrupa'nın güvenliğini öncelediğini kaydeden Sunak, Rusya-Ukrayna savaşına verilen tepkinin bunun bir göstergesi olduğunu aktardı.
Gelecek aylarda 2022'de yapılandan daha fazla askeri yardım yapılacağını ifade eden Sunak, hava savunması için İngiltere'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar vereceğinin altını çizdi.
Sunak, Rusya'nın gerçekleştirdiği yıkımın da hesabını vermesi gerektiğini belirterek, Londra'da haziranda gerçekleştirilecek Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik konferansta Rusya'nın bu yeniden yapılanma için ödeme yapmasının nasıl sağlanacağının masaya yatırılacağını kaydetti.
Soğuk Savaş sonrası yapılan anlaşmaların, Ukrayna'yı korumakta başarısız olduğunu söyleyen Sunak, daha uzun süreli güvenlik için yeni bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu vurguladı.