İngiltere Başbakanı Sunak: Türkiye Karadeniz tahıl koridorunun başarılı şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyor

"Bu yıl bu miktarı tekrar yakalayacağız ya da geçeceğiz. Tüm müttefikler benzeri yardımları yapıyor ve toplu halde gösterdiğimiz çabalar etkisini gösteriyor. Ancak her geçen gün Rusya daha fazla acıya sebep oluyor. Bunu değiştirmenin tek yolu Ukrayna'nın kazanmasıdır.