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Dünya

İngiltere'de gıda krizi: Bazı sebze meyvelerin satışına sınırlama getirdi

İngiltere’de süper market zincirleri Asda ve Morrisons, Kuzey Afrika ve İspanya'dan taze meyve ve sebze tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ürünlerin satışında kısıtlama getirdi.

09:27 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Asda, domates, biber ve marul gibi ürünlerin satışlarının müşteri başına üç adet ile sınırlandırıldığı belirtirken, Morrisons ise Salı günü itibarıyla mağazalarında salatalık ve birkaç ürünün satışındaki sınırlamanın her müşteri için iki adet olacağını duyurdu.

Kuzey Afrika'daki sel ve fırtına etkiledi

Ülkenin diğer büyük süper market zincirleri Tesco, Sainsbury’s, Lidl, Aldi, Waitrose ve Marks & Spencer’da ise herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Müşterilerin son günlerde bazı ürünleri bulmakta sıkıntılar yaşadığı belirtilirken, boş market raflarının fotoğrafları ise sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. İrlanda’yı da etkileyen tedarik problemleri, büyük ölçüde İspanya ve Kuzey Afrika’yı vuran, sel, kar ve dolu gibi kötü hava koşullarının hasadı etkilemesi nedeniyle yaşanıyor. Yılın bu döneminde İngiltere halkının tükettiği ürünlerin pek çoğu bu bölgelerden geliyor.




#ingiltere
#avrupa
#afrika
1 saat önce
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İngiltere'de gıda krizi: Bazı sebze meyvelerin satışına sınırlama getirdi
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