İngiltere'de gıda krizi: Bazı sebze meyvelerin satışına sınırlama getirdi

Asda, domates, biber ve marul gibi ürünlerin satışlarının müşteri başına üç adet ile sınırlandırıldığı belirtirken, Morrisons ise Salı günü itibarıyla mağazalarında salatalık ve birkaç ürünün satışındaki sınırlamanın her müşteri için iki adet olacağını duyurdu.

Ülkenin diğer büyük süper market zincirleri Tesco, Sainsbury’s, Lidl, Aldi, Waitrose ve Marks & Spencer’da ise herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Müşterilerin son günlerde bazı ürünleri bulmakta sıkıntılar yaşadığı belirtilirken, boş market raflarının fotoğrafları ise sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. İrlanda’yı da etkileyen tedarik problemleri, büyük ölçüde İspanya ve Kuzey Afrika’yı vuran, sel, kar ve dolu gibi kötü hava koşullarının hasadı etkilemesi nedeniyle yaşanıyor. Yılın bu döneminde İngiltere halkının tükettiği ürünlerin pek çoğu bu bölgelerden geliyor.