İngiltere'de ekonomik kriz: Grevlere her geçen gün yenisi ekleniyor

Ülkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 11'i geçen enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını kabul etmeyen çok sayıda sendika, art arda grev kararı alıyor.

İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personelleri, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere, çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başkent Londra'nın yanı sıra ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.

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Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda hükümetin greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına "sert karşılık" verebileceği uyarısında bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

İngiltere'de evsizlere destek sağlayan yardım kuruluşunun çalışanları greve gitti

İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 24, 25 ve 30 Kasım'da 3 günlük greve gitti.

Ülke genelinde 150 üniversitede on binlerce öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı greve, Ulusal Öğrenci Birliği de destek verdi.

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Üniversite çalışanları, grevin son gününde başkent Londra’da büyük çaplı bir yürüyüş düzenledi. Çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve derneğin yanı sıra öğrenciler de yürüyüşe destek verdi.

İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı 3 günlük grev başlattı

Söz konusu greve, maaş anlaşmazlığı nedeniyle İskoçya'daki öğretmenler de katıldı.

İskoçya'nın 1980'lerden bu yana ulusal çapta okullara yönelik ilk grevi, hemen hemen her ilk ve ortaokulun yanı sıra birçok anaokulundaki öğrenciyi etkiledi.

Öğretmenleri temsil eden sendikalar, yüzde 5 maaş zammı teklifini "aşağılayıcı" olduğu gerekçesiyle reddediyor.

İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği (SSTA), Ulusal Okul Müdürleri ve Kadın Öğretmenler Birliğine (NASUWT) üye öğretmenler, anlaşma sağlanamaması halinde 10 ve 11 Ocak'ta da greve gidecek.

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İskoçya'da öğretmenler iki günlük grev başlattı

Yardım kuruluşu çalışanları da evsiz kalma endişesi taşıyor

Ülkede evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan yardım kuruluşu Shelter'ın 600'den fazla çalışanı, maaş zammı anlaşmazlığı nedeniyle 5 Aralık'ta iki haftalık grev başlattı.

İngiltere'de evsizlere destek sağlayan yardım kuruluşunun çalışanları greve gitti

Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında yüzde 3 maaş zammı teklifini kabul etmeyen yardım kuruluşu çalışanları, iş bırakma eylemini 18 Aralık'a kadar sürdürecek.

Unite sendikasından yapılan açıklamaya göre, yüzde 3'lük zam teklifi, bazı yardım kuruluşu çalışanlarının kiralarını ödeyemeyecek durumda bulunmasından ve kendilerinin de evsiz kalmasından endişe duymasına neden oldu.

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Başkentin batısı ve güneyinde hizmet veren 1000 otobüs şoförü iş bıraktı

Başkent Londra'nın batısı ve güneyinde hizmet veren otobüs şoförleri, maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle 22 Kasım'da 10 günlük grev başlattı.

Unite sendikasına üye 1000 otobüs sürücüsü, Abellio ulaştırma şirketiyle maaş artışında uzlaşıya varılamadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.

Başkent genelinde yaklaşık 60 otobüs güzergahını etkileyen grev nedeniyle birçok güzergahta daha az hizmet verildi veya hiç hizmet verilmedi.

Şoförlerin iş bırakma eylemi nedeniyle grevin olmadığı güzergahlardaki otobüs seferlerinde ise yoğunluk gözlemlendi.

Geçen ay 3 gün greve giden otobüs şoförleri, iş bırakma eylemini 1, 2, 3, 9, 10, 16 ve 17 Aralık'ta da sürdürecek.

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