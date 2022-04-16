İngiltere'deki doğum ünitesinde anne adaylarından şok edici iddialar

Rinoa Pearson ve eşi Delilah'ın Sheffield Eğitim Hastanesi'nde doğumundan sadece birkaç dakika sonra

19 yaşında olan Rinoa Pearson, kızı Delilah'ı doğurduktan sonra, ağrı kesici için sağlık görevlilerine yalvarmasına rağmen, sekiz saat boyunca çıplak ve kan içinde yatmaya zorlandığını iddia etti.

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Kendisi de bir ebe olan 37 yaşındaki Amalia Alonso, doğmamış çocuğunun güvenliğinden o kadar korkmuştu ki doğum tarihinden sadece haftalar önce 170 mil uzaktaki Londra'ya taşındı.

Başka bir anne olan 25 yaşındaki Demi Hastings, doğumdan birkaç dakika sonra bebeği teslim edildikten sonra 'utanmış ve aşağılanmış' hissettiğini ve iki saat boyunca çocukla 'bacakları açık' yalnız bırakıldığını söyledi.

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Rinoa Pearson, doğumdan önceki haftalarda baş dönmesi ve güçten düşüren baş ağrılarından şikayet ederek hastaneye gidip geliyordu. Yüksek tansiyona neden olan ve tedavi edilmezse ciddi olabilen bir durum olan preeklampsi olabileceğinden korkuyordu. Ama durumun böyle olmadığından emindi.

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Ancak, 40 haftalık hamileyken, ortalamanın üzerinde bir kan basıncı okumasıyla hastaneye geri döndüğünde, bunun tam tersinin doğru olduğu ortaya çıktı. Pearson, "Haftalardır bana preeklampsi olmadığımı söylüyorlardı ancak ciddi şekilde sahip olduğum ortaya çıktı" dedi. Ayrıca, acısını hafifletmek için ilaçsız sekiz saat boyunca nasıl ıstırap içinde bırakıldığını da anlattı.

"Birçok kez ağrı kesici istedim ama hiç ağrım kesilmedi. Istırap içindeydim. O korkunçtu." dedi.

Delilah'ın nabzı düşerken, Pearson acil sezaryen ameliyatı olmak üzere ameliyata alındı ve "Başarabileceklerinden emin olmadıklarını söylediler." dedi.

Neyse ki Delilah herhangi bir komplikasyon olmadan doğdu ve çok geçmeden annesinin kollarında güvendeydi. Ancak, Bayan Pearson'ın çilesi burada bitmedi.

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İlk doğan çocuğuyla yalnız kalan genç anne, ebeler tarafından 'bir kenara atılmış' hissettiğini söyledi. "Beni hiçbir şey hissedemezken kendi başıma duş almam için bıraktılar." dedi.