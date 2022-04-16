Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İngilteredeki doğum ünitesinde anne adaylarından şok edici iddialar
AVRUPA

İngiltere'deki doğum ünitesinde anne adaylarından şok edici iddialar

İngiltere'nin Sheffield'deki bir doğum ünitesinde tedavi gören anne adayları hastane ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya koydu. Bir anne adayı taramada doğum kusuru tespit edildikten sonra oğlunun kürtaj edilmesinin tavsiye edildiğini iddia ederken, bir diğer annesi ise yardım dilenirken ve 8 saatlik doğum sırasında acı içinde bırakıldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilteredeki doğum ünitesinde anne adaylarından şok edici iddialar
Rinoa Pearson ve eşi Delilah'ın Sheffield Eğitim Hastanesi'nde doğumundan sadece birkaç dakika sonra

19 yaşında olan Rinoa Pearson, kızı Delilah'ı doğurduktan sonra, ağrı kesici için sağlık görevlilerine yalvarmasına rağmen, sekiz saat boyunca çıplak ve kan içinde yatmaya zorlandığını iddia etti.

Skandala örtbas: İngiltere'de yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı
DÜNYA
Skandala örtbas: İngiltere'de yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı

Kendisi de bir ebe olan 37 yaşındaki Amalia Alonso, doğmamış çocuğunun güvenliğinden o kadar korkmuştu ki doğum tarihinden sadece haftalar önce 170 mil uzaktaki Londra'ya taşındı.

  • Başka bir anne olan 25 yaşındaki Demi Hastings, doğumdan birkaç dakika sonra bebeği teslim edildikten sonra 'utanmış ve aşağılanmış' hissettiğini ve iki saat boyunca çocukla 'bacakları açık' yalnız bırakıldığını söyledi.

İngiltere'de skandal tespit: 201 bebek hastanelerdeki kötü bakım nedeniyle öldü
DÜNYA
İngiltere'de skandal tespit: 201 bebek hastanelerdeki kötü bakım nedeniyle öldü

Rinoa Pearson, doğumdan önceki haftalarda baş dönmesi ve güçten düşüren baş ağrılarından şikayet ederek hastaneye gidip geliyordu. Yüksek tansiyona neden olan ve tedavi edilmezse ciddi olabilen bir durum olan preeklampsi olabileceğinden korkuyordu. Ama durumun böyle olmadığından emindi.

İngiltere'de bir sağlık skandalı daha: Tutkalla tedavi edilen iki çocuk yaşamını yitirdi
DÜNYA
İngiltere'de bir sağlık skandalı daha: Tutkalla tedavi edilen iki çocuk yaşamını yitirdi

Ancak, 40 haftalık hamileyken, ortalamanın üzerinde bir kan basıncı okumasıyla hastaneye geri döndüğünde, bunun tam tersinin doğru olduğu ortaya çıktı. Pearson, "Haftalardır bana preeklampsi olmadığımı söylüyorlardı ancak ciddi şekilde sahip olduğum ortaya çıktı" dedi. Ayrıca, acısını hafifletmek için ilaçsız sekiz saat boyunca nasıl ıstırap içinde bırakıldığını da anlattı.

  • "Birçok kez ağrı kesici istedim ama hiç ağrım kesilmedi. Istırap içindeydim. O korkunçtu." dedi.

  • Delilah'ın nabzı düşerken, Pearson acil sezaryen ameliyatı olmak üzere ameliyata alındı ve "Başarabileceklerinden emin olmadıklarını söylediler." dedi.

Neyse ki Delilah herhangi bir komplikasyon olmadan doğdu ve çok geçmeden annesinin kollarında güvendeydi. Ancak, Bayan Pearson'ın çilesi burada bitmedi.

İlk doğan çocuğuyla yalnız kalan genç anne, ebeler tarafından 'bir kenara atılmış' hissettiğini söyledi. "Beni hiçbir şey hissedemezken kendi başıma duş almam için bıraktılar." dedi.

  • "Bacaklarımı hissetmiyordum. Kendim giyinemiyordum ve o kadar çok acı çekiyordum ki birinin gelip bana yardım etmesi için ipi çekmek zorunda kaldım. Tek hissettiğim acıydı. Sadece gerçekten utandım ve hiç saygınlığım yokmuş gibi hissettim. Yanımda biri olsaydı daha rahat hissederdim."
Görmeden tamir ediyor

Görmeden tamir ediyor

15 yıldır el alışkanlığı ile çalışıyor.
İki bölgeyi birbirine bağlayacak

İki bölgeyi birbirine bağlayacak

​Tarih verildi: Türkiye'nin en uzunu olacak.
Gözümüzü daha büyük hedeflere diktik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun belini kırdığımızda hiçbir sıkıntımız kalmayacak

İftarda vatandaşların misafiri oluyor

İftarda vatandaşların misafiri oluyor

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı'dan gönül köprüsü.

13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.