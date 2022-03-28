Dünya Skandala örtbas İngilterede yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı
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Skandala örtbas: İngiltere'de yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı

İngiltere'de yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı. Shrewsbury ve Telford Vakıf Hastanesi'nde bebekleri ölen ya da ciddi biçimde sakatlanan yüzlerce ailenin kendi vakalarının Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) vuran en büyük doğum skandalı soruşturması kapsamına alındığını bilmediği ortaya çıkmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Skandala örtbas: İngilterede yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı
İngiltere'de yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı.

İngiltere'de yüzlerce bebeğin öldüğü hastanede personelin konuşması yasaklandı. Shrewsbury ve Telford Vakıf Hastanesi'nde bebekleri ölen ya da ciddi biçimde sakatlanan yüzlerce ailenin kendi vakalarının Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) vuran en büyük doğum skandalı soruşturması kapsamına alındığını bilmediği ortaya çıkmıştı.

Hastanede 30 yıldır çalışan doğum uzmanı Bernie Bentick çalışanların mağdur olma riski nedeniyle de konuşmak istemediklerini belirtti.

Ayrıca Shrewsbury ve Telford Vakıf Hastanesi (SATH) kötü bakımın kamuoyunda duyulmasının ardından geçen yıl ortaya çıkan 75 ailenin kayıtlarını teslim etmemekle de eleştiriliyor.

Bu detaylar 2017'de çalışmalarına başlayan Ockenden teftişiyle de paylaşılmamış. Şu anda toplamda 600'den fazla vaka olduğu düşünülüyor.

Ebelerin ciddi bir enfeksiyonu tespit edememesinin ardından 2016'da kızı Pippa'yı kaybeden Kayleigh Griffiths, "NHS İyileştirme (NHS Improvement) biriminin özür dilemesini değil, harekete geçmesini istiyoruz. Uzun zaman önce yapmaları gerektiği üzere vaka notlarını açıklamalarını istiyoruz. Bu sadece bunu daha da geciktiriyor" dedi. İngiltere'yi sarsan skandalda hastane çalışanlarının konuşması yasaklandı.

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