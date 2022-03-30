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Dünya İngilterede skandal tespit 201 bebek hastanelerdeki kötü bakım nedeniyle öldü
AVRUPA

İngiltere'de skandal tespit: 201 bebek hastanelerdeki kötü bakım nedeniyle öldü

İngiltere'de hastanelerdeki anne ve çocuk ölümlerine ilişkin soruşturmada, 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna varıldı. Soruşturma sonucunda 'bazı annelerin kendi ölümlerinden sorumlu tutulduğu', ölümlere ilişkin gerekli incelemelerin yapılmadığı, işler ters gittiğinde ise ailelerin soruşturmanın dışında tutulduğu ve çoğu zaman şefkat ve nezaketten yoksun muamele gördükleri tespit edildi.

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Haber Merkezi AA
İngilterede skandal tespit: 201 bebek hastanelerdeki kötü bakım nedeniyle öldü
Başbakan Johnson, Avam Kamarası'na konuya ilişin açıklamasında ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

İngiltere'de doğum uzmanı Donna Ockenden tarafından yapılan bağımsız soruşturmada, 2000-2019 arasında 1486 aileyi kapsayan vakalar inceledi.

KENDİ ARAŞTIRMALARINDAN DERS ALMADILAR

  • Soruşturma sonucunda, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Shrewsbury ve Telford Hastaneleri'nin 20 yıl boyunca "feci başarısızlıklara" sahne olduğu, kendi araştırmalarından ders almadığı ve bunların da bebeklerin ölü doğmasına, doğumdan kısa bir süre sonra ölmelerine veya ciddi beyin hasarlarına neden olduğunun belirlendiği belirtildi.

SEZARYEN YAPILMASI GEREKİRKEN DOĞAL DOĞUM YAPTIRILMIŞ

Bazı bebeklerde doğum sonra kafatası kırıkları ve kemik kırıkları görüldüğü, beyin felci geliştirdiği, oksijensiz kalarak beyin hasarları yaşadıkları belirlendi. Ayrıca birçok anneye sezaryen yapılması gerekirken doğal doğum yaptırıldığı aktarıldı.

ANNELER KENDİ ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU TUTULDU

  • Bazı annelerin kendi ölümlerinden sorumlu tutulduğu, ölümlere ilişkin gerekli incelemelerin yapılmadığı, işler ters gittiğinde ise ailelerin soruşturmanın dışında tutulduğu ve çoğu zaman şefkat ve nezaketten yoksun muamele gördükleri tespit edildi.

Bu uygulamalar neticesinde 201 bebek ve 9 annenin öldüğü ancak iyi bakım almaları durumunda bu anne ve bebeklerin hala hayatta olabileceği vurgulandı.

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'na konuya ilişin açıklamasında, "Doğum yapan her kadının güvenli bir doğum yapma hakkı var." diyerek ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise, ailelerden özür dileyerek, ölümler sırasında görevde olan bazı personelin görevden uzaklaştırıldığını veya işten çıkarıldığını, üst düzey yöneticilerin ise görevlerinden alındığını kaydetti.

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