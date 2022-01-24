İngiltere'yi gaz korkusu sardı: Ukrayna'nın işgali durumunda yakıt fiyatları artacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır hattında askeri sevkiyatın artırıldığına dair haberlerin ardından başlayan gerilim, karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor.

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Moskova yönetimini, olası işgal girişimi karşısında "çok ağır yaptırım" uygulamakla tehdit ediyor.

İNGİLTERE'DE ENDİŞE: RUSYA GAZ FİYATLARINI ARTIRABİLİR

İngiliz basını, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesi durumunda İngiltere'de yaşanabilecek tabloyu gündeme getirdi.

Rusya'ya yöneltilen yaptırım tehditleri hatırlatılarak, "İngiltere, rekor kıran gaz ve benzin fiyatlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilir." denildi.

"AVRUPA'YA GAZ TEDARİKİNİ KISITLAYABİLİRLER"

Bu durumun nedeni olarak, Rusya'nın, gelen tehdit açıklamalarına yanıt olarak Avrupa'ya gaz tedarikini kısıtlama ihtimali gösterildi. İngiltere'deki hükümet yetkililerinin, Rusya'nın yeni yaptırımlar karşısında misilleme yapacağından endişe duyduğu belirtildi.

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İNGİLTERE ÇOK YÜKSEK FİYATLARLA KARŞI KARŞIYA KALIR"

Mail'in haberinde, Avrupa'nın aldığı doğalgazın yaklaşık yüzde 35'inin Rusya'dan geldiği anımsatıldı.

Haberde, "İngiltere, gazını başka kaynaklardan alsa da Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kısıtlamaya karar vermesi halinde, kaynağın toptan satış fiyatı şişeceği için çok yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kalır." tespitinde bulunuldu.

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"RUSYA ARZI DAHA DA KISITLARSA..."

Üst düzey bir yetkili, "Bazı ülkelerin aksine, Birleşik Krallık neredeyse hiç Rus gazı ithal etmiyor, ancak tüm ülkeler gibi biz de artan toptan satış fiyatlarına maruz kalıyoruz. Bu durum, Rusya arzı daha da kısıtlaması durumunda önemli bir sorun olur." diye konuştu.

LONDRA'DAN YAPTIRIM TEHDİDİ

İngiltere'de yaşanan endişe, Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'ın yaptırım tehdidinin ardından geldi.

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Raab, dünkü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale izin vermesi durumunda Moskova'ya sert yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti.

"AVRUPA YAPTIRIMLARI SİNDİREMEZ"

Konuyla ilgili analistler, "Bölgenin Rus gazına bağımlılığı ve devam eden enerji krizi dikkate alındığında, Avrupa'nın Rus gaz arzını veya bu akışların büyük bir kısmını kesen yaptırımları sindirmesi zor olur." dedi.