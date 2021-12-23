Dünya Doğal gaz fiyatlarında tarihi zirve paniği Avrupanın enerjisi kalmadı
AVRUPA

Doğal gaz fiyatlarında tarihi zirve paniği: Avrupa’nın enerjisi kalmadı

Doğal gaz fiyatlarındaki artış ve planlama hataları Avrupa ülkelerinde paniğe yol açtı. Bir yılda yüzde 800 artan fiyatlar hafta başı yine zirvedeydi. Fransa, elektrik için petrolle çalışan santralleri devreye soktu. Rusya’nın Almanya ile yaşadığı krizle Yamal boru hattından gaz miktarını yarıya düşürmesiyle enerji krizi derinleşiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupa’nın enerjisi kalmadı: Doğal gaz fiyatlarında tarihi zirve paniği ​
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Avrupa’da enerji piyasası salı günü fiyatlarda yaşanan yüzde 25’lik artışla adeta felç oldu. Ekim ayında, enerji fiyatlarındaki yükselişin kontrol altında olduğuna ilişkin Avrupa başkentlerinden gelen açıklamalar, yerini paniğe bıraktı.

Önceki gün tarihte ilk kez bin metreküp doğal gazın fiyatı 2 bin 100 doları aşarak 2 bin 145 dolara çıktı. Avrupa’da havaların soğuması ve enerji tüketiminin artmasıyla doğal gaz talebindeki yükseliş, fiyatları rekor seviyeye çekti. Avrupa’nın önde gelen enerji ihracatçısı ülkelerinden Fransa, elektrik üretimi için petrolle çalışan santralleri devreye soktu.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları sene başından bu yana yüzde 800’den fazla yükseliş kaydetti. Enerji fiyatlarındaki yükselişin, tedarik zincirinde çöküşle sonuçlanmasından endişe duyuluyor.

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RUSYA’DAN AKIŞ YARI YARIYA AZALDI

Rusya’nın pazar günü Almanya ile yaşadığı diplomatik krizi takiben Yamal üzerinden Almanya’nın Mallnow kompresörüne aktardığı doğal gaz miktarı pazar gününden beri yarıya indi. Yamal’daniletilen gaz 35 milyon metreküpten 17 milyon metreküpe düştü. Hollanda 1 ay vadeli TZT doğal gazın fiyatı salı günü megavat/saat başına 151,6 euroya tırmandıktan sonra çarşamba günü 180 euro ile rekor tazeledi.

FRANSA ÇARESİZ KALDI

Bloomberg’in haberine göre, Avrupa’nın enerji ihracatçısı ülkelerinden Fransa, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde devre dışı bıraktığı nükleer santrallerin oluşturduğu elektrik üretim açığını kapatmak için salı günü petrolle çalışan altı elektrik santralini yeniden devreye almak zorunda kaldı. Fransız hükümeti, gelişmeler sonucu faaliyeti durdurulan bazı nükleer santrallerin yeniden devreye alınmasını talep etti.

REAKTÖRLER KAPANIYOR KRİZ DERİNLEŞİYOR

  • Fransa, ocak ayının başına kadar ülkenin elektirk üretiminin yüzde 80’ini karşılayan nükleer santrallerin yüzde 30’unu devre dışı bırakacağını açıklamıştı. Almanya da mevcut nükleer reaktörlerinin yüzde 50’sini yıl sonuna kadar kapatma taahhüdünde bulunmuştu. Eğer bu taahütler gerçekleşirse Avrupa çapında daha fazla doğal gaz talebi oluşacağı ve fiyatların tırmanmaya devam edeceği kaydedildi.

TEDARİK ZİNCİRİ ÇÖKEBİLİR

Enerji maliyetlerindeki artışın, Avrupa’da tedarik zincirini çökertmesinden ve gıda fiyatlarını tarihi seviyelere yükselterek enflasyonu körüklemesinden de endişe ediliyor. Kıta genelinde birçok elektrik tedarikçisi firmanın ve fabrikanın, enerji maliyetlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Birçok gübre fabrikasının da faaliyetlerini durdurduğu aktarıldı.

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