Dünya İran, Terör örgütü YPG/PKKya alet oluyor Yalan haberlerini yayınlamaya başladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

İran, Terör örgütü YPG/PKK'ya alet oluyor: Yalan haberlerini yayınlamaya başladı

İran, Terör örgütü YPG/PKK'ya alet oluyor: Yalan haberlerini yayınlamaya başladı

İran, terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'nı yalan haberlerle manipüle ediyor. Ülkede İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu, terör örgütünün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını çarpıttı.

Haber Merkezi AA
İran kanalında gerçeği yansıtmayan yalan haberler yayınlanıyor.
İran kanalında gerçeği yansıtmayan yalan haberler yayınlanıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon çabalarında, İran'ın İspanyolca yayın yapan devlet televizyonu HİSPAN, örgütün Tel Abyad şehrinde tuzakladığı mayının patlamasından kaçan sivillerin fotoğrafını çarpıtmaya çalıştı.

Fotoğrafların yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

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  • HİSPAN televizyon kanalı sosyal medya hesabından yaptığı İspanyolca paylaşımda, "Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sivillerin hayatını tehlikeye attı" ifadesini kullandı.

Yalan haberler İspanyolca yayılmaya başlandı.

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Ancak, Tel Abyad kentinde YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan sivillere Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardım ettiği görüntülere objektifini çevirdi. Harekat aleyhine karalama yapmak için kullanılan karelerin, örgütün tuzakladığı mayının patlaması sonucu kaydedildiği ortaya çıktı.

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