Dünya Terör örgütünün ikinci kimyasal oyunu devrede Iraktan 6 kamyon geldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Terör örgütünün ikinci ‘kimyasal’ oyunu devrede: Irak'tan 6 kamyon geldi

Terör örgütünün ikinci ‘kimyasal’ oyunu devrede: Irak'tan 6 kamyon geldi

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan ve ABD’nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG’nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Örgütün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi. Türk istihbarat birimleri, Irak’tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun, Semelka bölgesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine geçtiğini saptadı.

Haber Merkezi DHA
Terör örgütünün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi.
Terör örgütünün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, beraberinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü PKK/YPG’nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı.

  • Meskun mahal operasyonları devam ederken, Türkiye’nin bölgede kimyasal silah kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk

Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.

Kimyasal silahlar Irak'tan 6 kamyonla geldi

Tel Abyad ve Resulayn’dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi.

  • İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak’tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı’ndan Suriye’yi geçiş yaptı. Suriye’de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı.

Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD’li askeri yetkilileri uyardı.

Kara propaganda yapan terör örgütü, çekilmemekte direniyor: 'Çıkmayın' çağrısı yapıldı
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Kara propaganda yapan terör örgütü, çekilmemekte direniyor: 'Çıkmayın' çağrısı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı’dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.

Sınırda yoğun önlem

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG’nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor.

Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn’da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
OYNAT 01:05
PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor. TSK, ''Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir'' açıklamasında bulundu.


Terör örgütünden alçak plan

Terör örgütünden alçak plan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti: ABD sözünü tutmazsa harekat sürer, YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti: ABD sözünü tutmazsa harekat sürer, YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de

Yabancı Mensupları kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "

PYD’nin bıraktığı 750 DEAŞ’lının 195’i yakalandı. Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120'nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik" dedi. Trump'ın mektubu ile ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Trump'ın mektubu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" dedi.

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