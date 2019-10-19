İsrailli Jerusalem Post gazetesinden çarpıcı Barış Pınarı Harekatı yorumu: 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD'ye 'güveni bölgeyi' kabul ettiren ettiren Türkiye için İsrail basınının büyük bölümü 'Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmaya' ilişkin benzer başlıklara yer verdi. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi ise Barış Pınarı Harekatı için “6 yıllık çalışma 6 günde çöktü” yorumunu yaptı. Gazetenin, ‘ABD'nin Orta Doğu'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde’ yorumu da dikkat çekti.

Haber Merkezi 19 Ekim 2019, 13:19 Son Güncelleme: 19 Ekim 2019, 14:16 Yeni Şafak