Dünya İsrailli Jerusalem Post gazetesinden çarpıcı Barış Pınarı Harekatı yorumu 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü
BARIŞ PINARI HAREKATI

İsrailli Jerusalem Post gazetesinden çarpıcı Barış Pınarı Harekatı yorumu: 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD'ye 'güveni bölgeyi' kabul ettiren ettiren Türkiye için İsrail basınının büyük bölümü 'Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmaya' ilişkin benzer başlıklara yer verdi. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi ise Barış Pınarı Harekatı için “6 yıllık çalışma 6 günde çöktü” yorumunu yaptı. Gazetenin, ‘ABD'nin Orta Doğu'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde’ yorumu da dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jerusalem Post gazetesinin konu ilgili manşeti
Jerusalem Post gazetesinin konu ilgili manşeti

İsrail'in önde gelen gazeteleri Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı.

  • İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verirken Jerusalem Post gazetesi, Barış Pınarı Harekatı için çarpıcı bir başlık attı: 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü.

Jerusalem Post gazetesi, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı diğer haberlerde ise "Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye’de ‘ateşkeste’ anlaştığını söylüyor" başlığıyla verdi.

Gazetenin haberinde ABD'nin Orta Doğu'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde olduğu yönündeki ifade dikkati çekti.

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı askıya aldığını doğruladığını, ancak henüz bitmediğini açıkladığına işaret edildi.

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