İsrailli Jerusalem Post gazetesinden çarpıcı Barış Pınarı Harekatı yorumu: 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü

İsrail'in önde gelen gazeteleri Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı.
- İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verirken Jerusalem Post gazetesi, Barış Pınarı Harekatı için çarpıcı bir başlık attı: 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü.
Jerusalem Post gazetesi, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı diğer haberlerde ise "Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye’de ‘ateşkeste’ anlaştığını söylüyor" başlığıyla verdi.
Gazetenin haberinde ABD'nin Orta Doğu'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde olduğu yönündeki ifade dikkati çekti.
Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı askıya aldığını doğruladığını, ancak henüz bitmediğini açıkladığına işaret edildi.