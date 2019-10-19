Trump'ın mektup arkadaşı terörist Mazlum Kobani'nin iadesi istenebilir

Trump'ın 'mektup arkadaşı' Mazlum Kobani, Türkiye'nin 4 milyon TL ödülle aradığı azılı bir terörist.

Türkiye'nin Suriye'deki terör bölgelerine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, ABD ile varılan mutabakatın ardından 120 saatliğine donduruldu.

Bu süreçte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretinden Başkan Donald Trump'ın tweetlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektuptan, ili liderin telefon konuşmalarına kadar çok farklı dinamikler gündemi belirledi.

Tüm bu süreçte şüphesiz en çok öne çıkan detaylardan biri de hemen herkesin 'skandal' olarak nitelediği mektupta yer alan 'Sizi General Mazlum ile görüştürebilirim' teklifiydi.

Trump'ın yazdığı mektuba yanıt Barış Pınarı Harekatı ile verildi

Trump'ın 'ara buluculuk' teklif ettiği isim Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, çok sayıda terör saldırısında 1 numaralı fail olan SDG yöneticisi terörist Mazlum Kobani kod adlı Mustafa Abdi bin Halil'den başkası değildi.

ABD böyle bir teklifte bulunduğuna göre demek ki teröristle bağlantıları var

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Yenisafak.com'a yaptığı açıklamada terörist Kobani ile ilgili yeni bir hukuki süreç başlatılabileceğini söyledi.

"Söz konusu terörist bir gün ABD Başkanı'nın mektubunda yer alıyor, başka bir gün Senatör Graham'ın açıklamalarında. ABD yönetimi ile demek ki çok yakın ve onlar bu teröristle yakın ilişki içindeler. Yakın zaman içinde bu teröristi Beyaz Saray'da görme ihtimalimiz dahi var" ifadesini kullandı.

Terörist Kobani (Sol 3), ABD'li komutanlarla Suriye'de sahada bizzat görüşen bir isim. ABD'den gelen terör yardımları, sözde komutan Kobani üzerinden koordine ediliyor.

ABD ile aramızda suçluların iadesi anlaşması var

Türkiye ve ABD arasında suçluların iadesi anlaşması olduğuna ve ülkemizin bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına işaret eden Prof. Dr. Ünal, şöyle devam etti:,

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yazılan talihsiz mektuba yanıt verirken bu konu üzerinde durabilir. Verilecek cevapta bu teröristin iadesi resmi olarak ABD'den istenebilir.

Öte yandan ilgili kurumlar kısa bir çalışmayla özel dosya hazırlayabilir. Hem istihbarat kurumlarımız hem sürece dahil bakanlıklarımız adım atar ve terörist Mazlum Kobani hakkında elimizdeki bilgi, belge ve suçlamalar ortaya konur. Karşılığında da teröristin iadesi talep edilir.

OYNAT 00:00 İHA'lar, mühimmat ikmali yapan YPG’li teröristleri böyle vurdu Milli Savunma Bakanlığı YPG'li teröristlerin mühimmat depolarının vurulma anlarını paylaştı. MSB: 'Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi' dedi. BiP'te paylaş

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Ya iade edin ya yerini söyleyin

ABD'nin iade etmemesi durumunda ise daha önceki açıklamalar ortaya konularak, 'Demek ki bu terörist ya sizin elinizde ya da nerede olduğunu biliyorsunuz' tezinden yola çıkılıp 'O zaman yerini bildirin, biz operasyonla alalım' denilebilir. Aynı süreç PKK elebaşı Öcalan için de yaşandı ve hepimizin hafızasında taze.

15 Şubat 1999'da terörist elebaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan, Türkiye’den kilometrelerce uzaklıktaki Kenya’da yakalanmış, Türk özel kuvvetlerince çok özel bir operasyonla ülkemize getirilmişti.

Tabi ki ABD'nin böyle bir iadeye yanaşması günümüz şartlarında pek mümkün değil. Ancak Türkiye bu adımı atarak uluslararası arenada hem kendini daha iyi ifade edebilir hem de ABD'nin 'Bizim bu adamla bir bağımız yok' yalanını söylemesi durumunda elindeki verileri dünya kamuoyuyla paylaşabilir.

Terörist Mazlum Kobani kimdir?

Gerçek adı Mustafa Abdi bin Halil. 1967 yılında Afrin’de doğdu. Elebaşı Öcalan 1979'da Suriye’ye geçtiğinde bir dönem onun ailesinin evinde kaldı. Öcalan’ın 19 yıllık Şam hayatı sırasında yardımcılığını, özel sekreterliğini yürüttü. Örgütte 'Öcalan’ın evlatlığı' olarak biliniyor.

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PKK Elebaşı Öcalan ile terörist Mazlum Kobani Suriye'de aynı evde kaldı. Mazlum kod isimli teröristin, Öcalan tarafından konulmuş ilk kod adı Ferhat Abdi Şahin olduğu biliniyor.

Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin 'kırmızı liste'yle aradığı, başına 4 milyon dolar ödül koyduğu bir PKK'lı terörist.

Pentagon, 'Şahin Cilo' kod adıyla da bilinen PKK'lı yöneticiyi 'General Mazlum' olarak tanımlıyor.

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı, 2008'de Şemdinli Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Cilo'nun da bulunduğunu söylemişti.

DÜNYA 120 saatlik mutabakat: Türkiye alanda kıpırdayan yaprağı dahi takip edecek