Meksika hükümeti uyuşturucu çetesinin saldırılarına boyun eğdi: El Chapo'nun gözaltına alınan oğlu serbest bırakıldı Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunu evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlerle uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıkan çatışmalarda ve çete üyelerinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı olaylarda 8 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaşanan olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar verdi. Meksika Başkanı Obrador ise yaptığı açıklamada, "Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı. Güvenlik kabinesinin kararını destekliyorum. Ölüm istemiyoruz, savaş istemiyoruz" dedi.

Haber Merkezi 19 Ekim 2019, 04:02 Son Güncelleme: 19 Ekim 2019, 04:14 AA