Dünya YPG/PKKlı teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 saldırı gerçekleştirdi

MSB'den yapılan açıklamada TSK tarafından Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu belirtilirken "Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır" denildi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile varılan anlaşma sonrası sahadaki gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

14 KEZ SALDIRDILAR

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin son 36 saatte 14 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır. Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, biri Tel Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz-saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir. Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükünetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek ve Güvenli Bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekatın 9'uncu gününde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Türk heyeti olayı 'ateşkes' olarak değil, 'ara verme' olarak tanımlamıştı. Anlaşmada, operasyonlara 120 saat ara verilmesi, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararlaştırılmıştı.

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